„So kalt war es noch nie, zumindest nicht so spät im Februar“, sagt Wolfgang Wrubel. Der Pensionist aus Groß Gerungs zeichnet seit über 30 Jahren das Wetter auf.

Der kälteste Tag war heuer der 25. Februar, Wrubel notierte in Groß Gerungs minus 19 Grad. Skurril: Mit durchschnittlich 2,7º Celsius war es dort aber der wärmste Jänner seit 30 Jahren. Schuld daran sind die Temperaturen über 10º in den letzten Jännertagen. Die durchschnittliche Temperatur im Februar hingegen betrug minus 2,7º.

Braunstein: "Alle sechs Pannenfahrzeuge im Dauereinsatz"

Auch den Autos machte die Kälte zu schaffen. Im Bezirk Zwettl hatte der ÖAMTC in den beiden letzten Februar-Wochen 166 Panneneinsätze zu bewältigen. Alleine am 26. Februar gab es 27 Einsätze, von 25. Februar bis 1. März waren es 107. Stützpunktleiter Ewald Braunstein: „Wir waren mit allen sechs Pannenfahrzeugen im Dauereinsatz, unsere Pannenfahrer waren in der Hauptzeit jeden Tag von der früh bis 20, 21 Uhr abends unterwegs!“ Hauptgrund für Einsätze war Diesel, der die tiefen Temperaturen nicht aushielt. Durch Anwärmen des Dieselfilters und Zusätze im Treibstoff konnte der ÖAMTC die Fahrzeuge wieder fit machen.

Hoch im Kurs lagen auch Startprobleme wegen der Batterie oder eingefrorener Türschlösser. „Ein Fahrer kam zu uns auf den Stützpunkt. Er konnte wegen eingefrorener Türschlösser das Fahrzeug nicht mehr verlassen. Wir haben in der Halle mit mehreren Heißluftföhnen den Schlossbereich großflächig angewärmt, bis er befreit war“, erzählt Braunstein. Er appelliert an den Hausverstand der Autofahrer: „Bei Minusgraden und speziell bei diesen tiefen Temperaturen bitte keinesfalls das Auto waschen. Wenn es dann über Nacht noch draußen steht, ist das eingefrorene Schloss so gut wie vorprogrammiert!“

Auch beim ARBÖ Zwettl stieg die Zahl der Einsätze drastisch um das Fünffache an: Waren es in der letzten Februar-Woche 2017 sieben Einsätze, waren es heuer 31. Problem Nummer 1 für die ARBÖ-Pannenfahrer: Batterieversagen. Aber auch gefrorener Diesel bereitete Probleme. Meist konnte vor Ort geholfen werden, in hartnäckigen Fällen musste das Fahrzeug aber abgeschleppt werden.

Bei zu großer Kälte: Arbeit in Tischlerei

Bei starkem Schneefall beginnt der Arbeitstag am Zwettler Bauhof bereits um drei Uhr früh. „Natürlich kämpfen wir mit der extremen Kälte. Es hilft aber nichts, wir müssen uns daran gewöhnen“, sagt Bauhof-Leiter Josef Zottl. Bei Temperaturen um minus 15 Grad arbeiten die Gemeindebediensteten in der Tischlerei am Bauhof. Dort stellen sie Tröge, Plakatwände und ein neues Spielgerät für den Hauptplatz her. „Bäume schneiden muss bei der Kälte nicht sein. Glücklicherweise wird es jetzt aber wieder wärmer“, so Zottl.

Die tiefen Temperaturen sind für die Landwirtschaft eher positiv, sagt Zwettls Bezirksbauernkammer-Obmann Dietmar Hipp. Die Kälte sorgt dafür, dass das Wasser im Boden gefriert und ihn dadurch auflockert. „So tief unten den Boden noch aufzulockern, bringt man mit Maschinen nicht zusammen“, erklärt Hipp. Wenn es noch länger kalt bliebe, könnte sich der Borkenkäfer vielleicht um eine Generation weniger vermehren. Vier statt nur drei Generationen bedeute einen massiven Unterschied der Population.

Die Tiergattungen, die im Waldviertel von den Bauern gehalten werden, können sehr gut mit den Temperaturen umgehen. Zum Beispiel passe sich das Rind in modernen Stallungen durch einen verstärkten Haarwuchs an die Temperaturen an. Bei Tieren, die nicht so temperaturrobust sind, seien die Stallungen von der Substanz her relativ gut an die Temperaturen angepasst. „-10, -15, -20 Grad sind bei uns ja nichts Außergewöhnliches. Nur der späte Zeitpunkt ist außergewöhnlich“, so Hipp.

SC Zwettl Obmann Josef Zlabinger räumt mit seinem Quad den Kunstrasen im Zwettltal-Stadion | M. Füxl

Am Höhepunkt der Kältewelle geisterte ein Posting von Radio Wien durch die sozialen Netzwerke, das die Unterschiede zwischen Wienern und Waldviertlern aufs Korn nimmt. Darin hieß es: „-31 Grad: Die Lippen frieren zusammen. Trainingsauftakt beim SC Sparkasse Zwettl“. Und tatsächlich: Drei bis vier Mal pro Woche trainiert Ante Placibat aktuell das Team. Einzig letzte Woche wich er aufgrund der eisigen Temperaturen einmal in die Halle aus. Die Spieler gehen mit den Minusgraden unterschiedlich um, so der Trainer: „Manche spielen nur mit Pullover und ohne Haube. Andere sind eingepackt mit Regenjacke, Haube, Handschuhen, Mundschutz und einem Schal. Da sieht man fast nur mehr die Augen.“

Eineinhalb Stunden dauert das Training normalerweise. Egal ob es schneit, regnet oder stürmt, es findet statt. Auf die Frage, wie die Spieler auf die harten Trainingsbedingungen reagieren, lacht Placibat: „Die nehmen das nicht einfach so hin, sie beschweren sich schon.“

SC Zwettl-Obmann Josef Zlabinger sorgt dafür, dass der Kunstrasen im Zwettltal-Stadion auch bei Minustemperaturen bespielbar bleibt. Wenn der Rasen eingeschneit ist, fährt er mit seinem privaten Quad mit Schneepflug über den Platz und räumt ihn. Eine Temperaturuntergrenze, ab der ein Fußballspiel abgesagt wird, gibt es in Österreich nicht, aber: „Der Fußballverband entscheidet, ob ein Spielfeld bespielbar ist“, erklärt Placibat. In den letzten Wochen mussten zwei Runden in der Regionalliga Ost abgesagt werden.

Frostiger Kletterspaß am „Bighorse Tower“

Ein Paradies für Sportler ist bei diesen Temperaturen das Schidorf Kirchbach. Dort eröffnete am ersten Märzwochenende der Eiskletterturm „Bighorse Tower“. „Mit zwei Säulen und einem Überhang ist unser Turm untypisch und anspruchsvoll“, sagt Marketingchef Rudi Damberger. Mittlerweile erkundigen sich Eiskletterer aus ganz Österreich über den „Bighorse Tower“. „Am ersten Betriebswochenende war der Turm extrem stark besucht“, freut sich Damberger. Bei Temperaturen ab minus acht Grad muss der Turm zuvor vier bis fünf Tage lang vereisen. Im Vergleich mit anderen Klettertürmen ist die Anlage in Kirchbach problemlos erreichbar. Zudem hatte das Schidorf Anfang März so viele Besucher wie noch nie. „Hätte es über zehn Grad und die Leute würden Radfahren, wäre das Thema Skifahren ad acta gelegt“, so Damberger.

Die Kunsteisbahn Zwettl schloss trotz der tiefen Temperaturen am letzten Februartag. Josef Layer, Obmann des Eissportvereins, erklärt der NÖN, dass eine andere Variante einfach nicht wirtschaftlich sei. „Auch wenn es so kalt ist, kommt es vor, dass sich zwischendurch die Eismaschine einschaltet. Wenn wir aber noch Strom brauchen, dann müssen wir der EVN einen ganzen Monat Grundgebühr zahlen. Außerdem sind in der Vorwoche am Nachmittag nur fünf, sechs Personen eisgelaufen, da es den meisten zu kalt ist. Das kann sich dann nicht mehr rentieren“, betont Layer.