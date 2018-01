Silvia Moser hat‘s geschafft. Die Zwettler Grüne – Drittgereihte auf der Landesliste – zieht in den Landtag ein. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung“, meint Moser am Wahlabend auf dem Weg von Zwettl nach Baden zur Wahlparty der Grünen. „Es ist ein Erfolg unserer Gruppe, die mich immer sehr unterstützt hat und auf deren Unterstützung ich auch in Zukunft zählen kann!“

Aber nicht nur die Grünen jubeln – trotz kleinerer Verluste in einem Großteil der Gemeinden –, Freude herrscht auch bei der FPÖ über ein sattes Plus von 7,27 %. Die Freiheitlichen haben damit die Sozialdemokraten im Bezirk Zwettl eindeutig auf den dritten Platz verwiesen.

Strahlende Gesichter bei der ersten Hochrechnung in der Zwettler ÖVP-Zentrale: Christopher Edelmaier, Anne Blauensteiner, Spitzenkandidat Franz Mold, Doris Maurer und Bezirksgeschäftsführer Christian Redl (vorne). Foto: René Denk | René Denk

Der Bezirk Horn hat Zwettl zwar den Rang als schwärzester Bezirk im Land abgerungen, trotzdem freut man sich bei der ÖVP über den nach wie vor sehr hohen Stimmanteil von 63,43 Prozent, wobei man in einigen Gemeinden sogar noch zulegen konnte.

„Die Ergebnisse im Bezirk sind sehr unterschiedlich, während es in der Gemeinde Schwarzenau etwa ein Stimmenplus von 5,65 Prozent gibt, haben wir in Bad Traunstein 8,32 % verloren. Ich freue mich aber, dass der Bezirk Zwettl zum Erfolg der Landespartei beitragen konnte und dass es jetzt mit Bärnkopf nur noch eine Gemeinde im Bezirk gibt, die keine ÖVP-Mehrheit hat“, so ÖVP-Spitzenkandidat Franz Mold in einer ersten Stellungnahme.

Die SPÖ hat geringfügig verloren, die NEOS brachten es auf 3,52 %.

Wo die Hochburgen der einzelnen Parteien liegen bzw. wo sie die meisten Verluste hinnehmen mussten, was die Parteienvertreter zum Ausgang der Wahl sagen und auf wie viele Vorzugsstimmen es die Kandidaten gebracht haben, lest ihr in der Printausgabe der NÖN Zwettl.