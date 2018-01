Gesund bleiben, mehr Sport treiben oder endlich mit dem Rauchen aufhören: Zum Jahreswechsel nehmen sich auch in Zwettl viele Menschen etwas vor. Die NÖN hat sich bei bekannten Persönlichkeiten umgehört, was ihre Vorsätze für das neue Jahr sind.

Für WTM-Obmann Martin Fichtinger steht an erster Stelle die Gesundheit. Ein Vorsatz speziell wegen Silvester sei das aber nicht: „Ich möchte jeden Frühling das abnehmen, was ich im vergangenen Herbst zugenommen habe. Ich laufe gerne und dabei stören überflüssige Kilos“, sagt er lachend.

ASTEG-Obmann Karl Elsigan will 2018 den Breitband-Ausbau in der Region vorantreiben. | NOEN

Auch ASTEG-Obmann Karl Elsigan möchte 2018 auf die eigene Gesundheit schauen und mehr Sport betreiben. „Außerdem möchte ich mir mehr Zeit für die Familie und das Privatleben nehmen. Und das, obwohl die Politik aktuell sehr spannend ist!“ Ein wichtiges Anliegen für die Region im neuen Jahr ist die Digitalisierung. „Ich möchte die Kleinregion inklusive Pölla bis 2019 mit Breitband ausstatten“, so Elsigan.

Der ASTEG-Obmann blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Vor allem die Aktion „Europa in Schwarzenau“ zog heuer viele internationale Gäste und Künstler an.

Kastner-Chef plant Reise nach Asien

Christof Kastner plant für 2018 eine Reise nach Asien. Er blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. | NOEN

Ein spannendes Jahr hatte der geschäftsführende Gesellschafter der Kastner-Gruppe, Christof Kastner. 2017 konnte sein Unternehmen ein Umsatzplus von drei Prozent verzeichnen. „Das Jahr ist gut gelaufen, wir haben einen Jahresumsatz von rund 217 Millionen Euro.“ Stolz ist er auch auf 25 neue Arbeitsplätze in der Kastner-Gruppe.

2018 steht für Kastner eine besondere Reise an: Als Mitglied im Consumer Goods Forum findet heuer ein Kongress in Singapur statt. „Das wird besonders spannend, weil man Kollegen aus aller Welt trifft und sich viel vom asiatischen Markt abschauen kann“, so Kastner. Außerdem spricht er von „zwei großen Expansionsschritten“, die für heuer geplant sind. Details möchte er dazu noch nicht verraten.

Den Jahreswechsel verbrachte er im kleinen Kreis mit der Familie: „Für die Kinder ist es das Schönste, an Silvester gemeinsam Raketen abzufeuern.“

Bezirksfeuerwehrkommandant Franz Knapp möchte heuer privat leiser treten. | NOEN, Archiv

Ruhig und ohne Knallkörper rutschte Bezirksfeuerwehrkommandant Franz Knapp ins neue Jahr: „Ich bin selber Sprengmeister und habe an Silvester privat nichts damit am Hut“, sagt er lachend. Nachdem er sich 2017 auf einer Kur erholt hat, möchte er heuer privat leiser treten. Beruflich ist es dem Kommandanten ein Anliegen, das gute Verhältnis mit den Feuerwehren im Bezirk weiter zu verbessern.

Boogie-Tanz und Mont Blanc-Besteigung

Hat Silvester leise gefeiert: Geschäftsführer des Zwettler Roten Kreuz Manfred Ehrgott. | NOEN

Ebenfalls leise ins Jahr 2018 getreten ist Bezirksstellengeschäftsführer des Roten Kreuz Zwettl, Manfred Ehrgott. „Meine Frau und ich haben ohne großen Remmidemmi und ohne Sekt gefeiert“, so Ehrgott. Konkrete Vorsätze für 2018 habe er nicht: „Der 1. Jänner ist ein Datum wie jedes andere auch“, sagt er.

Lagerhaus-Geschäftsführer Johann Bayr trat tanzend den Jahreswechsel an. | Archiv

Mit einem klaren Ziel startet Zwettler Lagerhaus-Geschäftsführer Johann Bayr 2018. „Nachdem mir im vorigen Jahr das vordere Kreuzband gerissen ist, möchte ich im Training neuen Schwung bekommen, um den nächsten Winter wie gewohnt in meinen geliebten Bergen zu verbringen.“ Den Silvesterabend verbrachte er bereits sportlich: „Ich tanze jedes Jahr mit meiner Frau den Boogie-Woogie“, so Bayr.

Alpine Pläne hat auch Vorstandsvorsitzender der Waldviertler Sparkasse, Franz Pruckner: „Nachdem ich 2016 den Großglockner bestiegen habe, möchte ich 2018 mit meinen Kindern auf den höchsten Berg der Alpen und der EU, den Mont Blanc.“

Sonnentor-Chef Johannes Gutmann möchte 2018 fit bleiben – beruflich und privat. | Archiv

Sonnentor-Chef Johannes Gutmann plant für 2018:„Ich möchte privat und wirtschaftlich fit bleiben.“