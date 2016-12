Der Mann hatte mit der Motorsäge eine 50 Zentimeter dicke Fichte in zwei Metern Höhe abgeschnitten. Um sie zu Fall zu bringen, befestigte er am Stamm ein Seil. Als der Baum beim Spannen des Seils neben ihm umfiel, trafen Äste den 67-Jährigen an den Beinen und warfen ihn zu Boden.

Der Schwerverletzte konnte nicht mehr aufstehen und schleppte sich zu seinem etwa 20 Meter entfernt stehenden Traktor, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Mit dem Handy setzte der Mann einen Notruf ab. Er wurde nach der medizinischen Versorgung durch einen Arzt in das Landesklinikum Horn gebracht.