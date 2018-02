Eine imposante Leistungsbilanz präsentierte Manfred Ehrgott, der Geschäftsführer der Rot-Kreuz-Bezirksstelle Zwettl, zu der auch die Ortsstellen Arbesbach, Langschlag und Martinsberg gehören.

175.640 Einsatzstunden im Vorjahr

So wurden im Vorjahr von den Rot-Kreuz-Mitarbeitern insgesamt 175.640 Einsatzstunden geleistet, bei den dafür zurückgelegten Kilometern „schrammten wir knapp an einer Million vorbei“, so Ehrgott. Die Einsatzzahlen selbst steigen jedoch nicht so rasant wie die Kilometerleistung an.

„Das liegt an der Gestaltung unserer Spitals-Landschaft“, erklärt Manfred Ehrgott, da durch die Spezialisierung der Krankenhäuser weitere Strecken zurückgelegt werden müssen. „Das bedeutet einen höheren Aufwand und macht die Organisation schwieriger“, meint der Bezirksgeschäftsführer. Um die Dienste „verträglicher“ verteilen zu können, bräuchte es mehr Mitarbeiter, aber es ist schwierig, – auch tagsüber – die Einsätze personell abzudecken. Eine große Herausforderung für den Rot-Kreuz-Chef.

Mangel an Zivildienern

„Es tut sich hier eine Schere auf“, meint Ehrgott, die Jungen pendeln aus, zumindest tageweise, und sind damit nicht verfügbar, die Älteren können, durch ein späteres Pensionsantrittsalter nicht mehr so lange ihre Leistung für die Gesellschaft einbringen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen…

Zuletzt hat auch wieder der Mangel an Zivildienern beim Roten Kreuz für mediales Interesse gesorgt. Dieser liegt darin begründet, dass die Jahrgänge kleiner und der Zulauf zum Heer wieder besser wird. Bei der Bezirksstelle Zwettl ist das Problem noch nicht so drastisch, aber für die acht Plätze, die beim April-Turnus (der immer schon etwas problematisch zu besetzen war) zur Verfügung stehen, konnten letztendlich nur fünf Zivis gefunden werden.

„Ansonsten sind wir aber voll bis zum Jänner-Termin 2019“, freut sich Manfred Ehrgott. Das Rote Kreuz Zwettl hat heuer erstmals drei Mitarbeiter, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr hier absolvieren. Diese seien sehr motiviert, meint Ehrgott zufrieden. „Das wäre ein gangbarer Weg als Ergänzung zu den Zivildienstplätzen!“

Zwettl bekommt wieder Jugendrotkreuz-Gruppe

Die Umstellung auf das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) sei besser angelaufen als gedacht („Wir hätten mit größeren Schwierigkeiten gerechnet.“), auch wenn dieses System einsatztechnisch mehr Aufwand bedeutet.

Erfreulich ist, dass in Zwettl wieder eine Jugendrotkreuz-Gruppe aufgebaut werden soll, nachdem es schon einmal eine sehr erfolgreiche Jungmannschaft gegeben hat, diese aber am fehlenden Nachwuchs und der fehlenden Betreuung quasi „eingeschlafen“ ist. Einen Re-Start und eine Neuorganisation soll es auch bei der Seniorenbetreuung und dem betreuten Reisen geben. Nicht zuletzt ist es für das Rote Kreuz eine große Herausforderung, den Fuhrpark wieder zu ergänzen, nachdem im Vorjahr ein Rettungsfahrzeug durch einen Unfall verloren gegangen ist.