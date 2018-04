Ein „heißer Sommer“ steht den vier Straßenmeistereien im Bezirk Zwettl bevor. Auf sie warten bereits ab April zahlreiche Baumaßnahmen:

L 74 Niederneustift – Groß Gerungs: Im Niederneustifter Wald wird von 16. April bis September die Straße auf eine Länge von 1.100 Metern ausgebaut. Eine Umleitung führt über Neusiedl und Groß Gerungs bzw. über Dietmanns, Umfahrung Zwettl nach Niederneustift.

Sanierung der Gradnitzbacheindeckung in Zwettl: Die Überdeckung des Gradnitzbaches in der Schwarzenauer Straße wird auf einer Länge von 230 Meter generalsaniert. Die B 36 Schwarzenauer Straße ist von 23. April bis 9. Juli gesperrt. Eine Umleitung läuft über die Umfahrung Zwettl bis zum Gewerbepark bzw. in Richtung Zentrum über die Umfahrung Zwettl, Demutsgraben und Weitraer Straße. Der halbe Kreisverkehr Klosterstraße ist von 9. Juli bis Ende August gesperrt.

Zwettler Kampbrücke: Zusätzlich zu den Arbeiten am Gradnitzbach wird die Kampbrücke zwischen den beiden Kreisverkehren im Oberhof saniert. Die B 36 zwischen der Zufahrt beim Kreisverkehr Oberhof bis zur Haltestelle Bauhof ist voraussichtlich vom 2. Juli bis 31. August gesperrt. In dieser Phase ist auch die Zufahrt zur Allentsteiger Straße gesperrt.

B 124 Ritterkamp – Annatsberg: Die Fahrbahn wird von Juni bis September auf einer Länge von einem Kilometer auf 6,5 Meter verbreitert. Eine Dünnschichtdecke wird über die gesamte Fahrbahnbreite aufgebracht. Eine Umleitung des Verkehrs in Richtung Rappottenstein führt über Kirchbach, in Richtung Zwettl über die Baustelle.

Ortsdurchfahrt Allentsteig: Auf einer Länge von einem Kilometer wird die Ortsdurchfahrt Allentsteig in der Zwettlerstraße bis kurz nach der Kreuzung mit der Ottensteinerstraße in Richtung Döllersheim erneuert. Dabei wird der Asphalt auf neun Zentimetern abgefräst und neu aufgetragen. Die Vorarbeiten starten Anfang Mai.

Am 13. August starten die Arbeiten an der Straße. Eine großräumige Umleitung führt von Großkainraths über Schwarzenau und den Allwangspitz nach Allentsteig.

Hauptplatz Echsenbach: Auf der L 8099 in Echsenbach wird auf 600 Metern ein neuer Schichtbelag aufgetragen. Außerdem sollen Parkflächen und Gehsteige am Hauptplatz sowie der Gehsteig beim Feuerwehrhaus erneuert werden. Die Baustelle soll ohne Straßensperre auskommen.

Ortsausfahrt Göpfritz/Wild: Sollte das Budget der Straßenmeisterei reichen, möchte man die B 2 in Göpfritz an der Wild von der Ortsausfahrt im Westen auf 600 Meter bis zur Bahnhofstraße abfräßen und erneuern, so Straßenmeister Franz Edinger.

B 36 Größenbach: Auf der B 36 in Größenbach wird auf 460 Metern ein neuer Linksabbieger in Richtung Martinsberg gebaut. Außerdem wird der dreispurige Abschnitt am Größenbacher Berg auf 11,5 Meter verbreitert. Beginn der Arbeiten ist in der 2. Maiwoche, Ende ist Mitte Juli geplant. Bei den Asphaltierungsarbeiten wird die Straße für vier Tage komplett gesperrt.

Ortsdurchfahrt Bad Traunstein: Auf der L 78 im Ortsgebiet Bad Traunstein wird die Ortsausfahrt Richtung Schönbach auf 350 Meter neu gebaut. Außerdem wird ein neuer Gehsteig errichtet. Die Arbeiten laufen von Anfang Mai bis Mitte Juli. „Wir wollen zur Festsaison fertig sein“, so Straßenmeister Franz Blabensteiner. Die Straße wird für zwei Drittel der Bauzeit gesperrt sein.

L 7180 Biberschlag: In Biberschlag wird auf der L 7180 auf einem Kilometer die Frostschutzschicht verstärkt und neu asphaltiert. Die Arbeiten dauern von Ende August bis Mitte Oktober. Die Strecke wird während der Fräs- und Asphaltierungsarbeiten vier Tage lang gesperrt sein.

B 38 Groß Meinharts: Zwischen Groß Meinharts und Kirchbach wird auf der B 38 in Fahrtrichtung Zwettl eine zweite Fahrspur gebaut. Außerdem wird die Kreuzung verbreitert und eine neue Abbiegespur nach Etzen wird errichtet. Die Arbeiten gehen von Ende Mai bis Ende September. Mit dem Bau möchte man auf die neue Verkehrssituation durch die Umfahrung Zwettl reagieren, so Straßenmeister Christian Springschitz.

Neue Brücke in Griesbach: In Griesbach wird an der B 119 eine neue Brücke gebaut. Eine Umleitung führt über Wiesensfeld. Der genaue Zeitpunkt der Baustelle steht noch nicht fest, die Arbeiten werden zwei Monate dauern.

4,4 Millionen Euro werden heuer vom Land Niederösterreich in acht geplante Baumaßnahmen im Bezirk Zwettl investiert. Im Bild: Landtagsabgeordneter Franz Mold, Landesrat Ludwig Schleritzko und Bundesrätin Andrea Wagner. | ÖVP/Redl

Brücken in Roiten: In Roiten werden an der L 77 zwei kleine Brücken halbseitig saniert.

Sanierung der Schwarzaubachbrücke : Im Gemeindegebiet von Arbesbach wird die Schwarzaubachbrücke an der Landesgrenze zu Oberösterreich die Brücke totalsaniert. Eine Umleitung führt über Oberösterreich. Die Arbeiten dauern acht Wochen in den Sommermonaten.

Ortsdurchfahrt Nondorf: In Nondorf erfolgt auf der L 8301 ein Neubau auf der Fahrbahntrasse. Die Strecke wird gesperrt. Eine Umleitung führt über Langschlag, Engelstein und Bad Großpertholz.

Ausbau L 7177 Schönbach: In Schönbach wird die L 7177 von der Lohnmühle aus auf einem Kilometer Straßenlänge ausgebaut.

Weitere Arbeiten: Auf der B 124 in Neustift und beim Bärenwald kommt es zu Belagsarbeiten am Fahrbahnbestand. Anfang Mai werden die Eisenbahnkreuzungen entlang der Schmalspurbahn im Gebiet Groß Gerungs saniert.

4,4 Millionen als Investition im Bezirk

Aktuell sind die Straßenmeistereien mit den Kehrarbeiten beschäftigt. „Vor allem die Motorradfahrer drängen bei dem schönen Wetter schon auf die Straßen. Die Kehrarbeiten werden aber sicher noch bis Anfang Mai dauern“, mahnt Straßenmeister Christian Springschitz zur Vorsicht.

Für insgesamt acht Straßenbauprojekte im Bezirk Zwettl investiert das Land Niederösterreich heuer 4,4 Millionen Euro. „Diese Investitionen in den Straßenbau und Straßenerhalt sichern und stärken die Standortqualität“, so Landesrat Ludwig Schleritzko. Landtagsabgeordneter Franz Mold und Bundesrätin Andrea Wagner ergänzen: „Mit diesen Investitionen entsteht ein wirtschaftlicher Impuls, bei dem etwa 160 Arbeitsplätze im Bezirk gesichert werden.“