Im Zuge der Um- und Neugestaltung der Jugendwiese zeigen junge Allentsteiger Engagement und packen bei der Umsetzung tatkräftig mit an.

Der Stadtsee in Allentsteig ist ein wahres Juwel und liegt der neuen Gemeindeführung sehr am Herzen. Nach erfolgreicher Neugestaltung einer Liegewiese und Liegeplattform beim Seerestaurant wird nun auch die Attraktivierung der Jugendwiese in Angriff genommen. Bei einer Besprechung mit Vizebürgermeister Georg Marksteiner im Herbst gab eine Gruppe von Jugendlichen Anregungen und Ideen und präsentierte auch schon einen sehr konkreten, ausgereiften Plan, sodass dieser mit geringfügigen Anpassungen nun umgesetzt werden kann.

Gesamtkosten ca. 60.000 Euro

Der wichtigste Punkt, die Anschaffung eines Sanitärcontainers, wurde bereits in Auftrag gegeben. In der letzten Gemeinderatssitzung am 25. April wurden alle weiteren Arbeiten mit den Stimmen von ÖVP und SPÖ beschlossen. Diese beinhalten die Neuanlage des Beachvolleyballplatzes samt Umzäunung und die Erweiterung der bestehen Holzblockhauses. Die Gesamtkosten werden sich auf ca. 60.000 € belaufen.

„Die Allentsteiger Jugend, darunter viele Mitglieder diverser Vereine, hat sich von Anfang an sehr bei diesem Projekt engagiert und die Jugendlichen haben auch versprochen, aktiv an der Umsetzung mithelfen zu wollen! Mich freuen besonders dieser gemeinsame Grundgedanke und die aktive Einbringung“, so der Vizebürgermeister. „Mit dem Abbau der alten Umzäunung des Beachvolleyballplatzes hat die Jugend zudem bereits echte Handschlagqualität bewiesen!“