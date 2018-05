Welche Teile im Bezirk besonders betroffen sind, wie es mit den Niederschlagsmengen in den letzten Wochen aussieht, was die Waldbesitzer besonders beachten müssen und wie man am großflächig bewaldeten Trupenübungsplatz mit dem Problem umgeht, lest ihr in der aktuellen Printausgabe der NÖN Zwettl sowie im ePaper.