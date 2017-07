Die Dürre im Bezirk hält bis auf einige Regenschauer an. Obwohl bereits etliche Bauern in der Landwirtschaft darunter leiden, ist der Bezirk momentan noch gut gegen die Trockenheit gerüstet.

Ewald Gärber, Zwettler Stadtrat für Wasserversorgung, erklärt die Wasserversorgung im Stadtgebiet: „Drei Hochbehälter in Zwettl versorgen die Bürger im Kerngebiet. Der Wasserbedarf in Kleinschönau, Mittereith, Friedersbach und Kleehof kommt etwa zur Hälfte aus den Quellen im Stiftswald und Ratschenhof.“

Aktuell bezieht man in der Stadtgemeinde Zwettl auch vermehrt Wasser von der EVN. Dieses wird zuerst in den Hochbehälter II in der Weitraer Straße gepumpt und später auf die restlichen beiden aufgeteilt.

Keine Verordnung zum Wassersparen

Eine Verordnung zum Wassersparen wurde im gesamten Bezirk Zwettl noch nicht herausgegeben. Dabei entscheiden die Bürgermeister selbst, ob sie eine Einschränkung ausschreiben. „Von einer akuten Wasserknappheit haben wir noch nichts gehört“, sagt Bezirkshauptmann Michael Widermann auf Nachfrage der NÖN. Er gibt allerdings zu, dass die Wasserversorgung in manchen Orten knapp werden könnte, sollte die extreme Trockenheit weiter anhalten.

Obwohl die Verhältnisse nicht an die Ausnahmesituation von 2015 herankommen, geben die klimatischen Zustände zu denken, so Gärber. Die Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG) maß in Stift Zwettl im Zeitraum von 1. Jänner bis 9. Juli einen Niederschlag von 200 mm. Statistisch üblich wären aber 360.

Eine Vorschrift zum Wassersparen sieht Gärber als zweischneidiges Schwert. „Wenn die Bürger dann überstürzt ihre Badewanne oder ihre Pools auffüllen, um Wasser zu horten, ist das kontraproduktiv.“ Vielmehr appelliert Gärber, bei der Gartengestaltung „optische Großzügigkeit walten zu lassen“ und das Gras auch mal länger stehen zu lassen.

Hinweistafeln an Löschteichen installiert

In Schweiggers hat man laut Vizebürgermeister Josef Schaden noch keine Probleme mit der Wasserversorgung. Er betont aber, dass die extreme Dürre vielen Landwirten Kopfzerbrechen bereite. An den Löschteichen der Freiwilligen Feuerwehren in den Katastralgemeinden weisen Hinweistafeln darauf hin, dass kein Wasser aus den Teichen entnommen werden darf. „Das Wasser wird üblicherweise gerne verwendet, um Erdäpfel und Körner zu spritzen“, so Schaden. Mit den Hinweisen soll die Sicherheit bei möglichen Bränden gewährleistet werden.

Kammerobmann Dietmar Hipp, spricht die Probleme für die Landwirtschaft an. Bisher mussten die Bauern Einbußen beim Getreide sowie beim Grünland mit dem Ackerfutter machen (die NÖN hat ausführlich berichtet). Auch beim Mais erwartet Hipp Verluste aufgrund der Dürre. „Die Wassersituation gestaltet sich im Gebiet von Schloss Rosenau nach Langschlag sehr schwach. Dort hat man nicht überall Ortswasserleitungen, um jedes einzelne Haus zu erreichen“, so Hipp. Manche Bürger „kämpfen dann schon“, gibt er zu Bedenken.

Bei manchen Brunnen sei die Situation schon kritisch, es hätten sich auch schon einige Bauern bei Hipp gemeldet. „Wenn ich als Landwirt bis zu vier Kubikmeter Wasser pro Tag für meine Rinderherde brauche, wird die Lage prekär“, sagt Hipp.

Er rechnet damit, dass sich die Lage bei dem anhaltenden Wetter weiter zuspitzt. „Die Vorhersagen kündigen keine große Änderung an. Es bräuchte wirklich mehrere Tage lang Niederschlag, damit sich das Grundwasserniveau auffüllt“, so Hipp.

Auf eine mögliche Lösung angesprochen, meint der Kammerobmann:

„Man muss in großem Stil investieren, um die Wasserversorgung auch in schwierigen Gebieten zu sichern. Man kann nicht einfach sagen: Dann macht doch selbst einen Brunnen.“

Auf direkte Nachfrage bei den Bürgermeistern zeichnet sich in den Gemeinden überwiegend ein entspanntes Bild ab. So hat man in Groß Gerungs noch keine Engpässe bei der Wasserversorgung. Maximilian Igelsböck sagt dazu: „Wenn es so trocken und heiß ist, steigt der Wasserbedarf. Wenn die Schüttung zurückgeht, steigt der Bedarf. Das ist ein Problem und damit leben wir.“

"Bürger sind sehr pflichtbewusst"

In Groß Gerungs gibt es zwei Quellen. Noch herrscht hier keine Gefahr, dass das Wasser zu knapp wird. „Unsere Bürger sind sehr pflichtbewusst und verschwenden nicht unnötig Wasser. Bis jetzt ist die Lage stabil“, fasst Igelsböck zusammen.

Ein ähnliches Bild präsentiert sich in Bad Traunstein . Dort kontrolliert man den Wasserstand einmal wöchentlich. Bürgermeisterin Angela Fichtinger meint dazu: „Sollte die Dürre so weitergehen, könnte es zu Engpässen kommen.“ Es kann sein, dass in den nächsten Wochen eine Empfehlung ausgegeben wird, auf Autowaschen und das Befüllen von Swimmingpools zu verzichten, wenn es nicht wirklich notwendig ist. Mit einer schriftlichen Verordnung rechnet Fichtinger nicht, gibt aber zu bedenken: „Wenn es drei Monate lang nicht regnet, wird jeder im Bezirk Probleme bekommen.“

Keine Sorgen macht sich Adelheid Ebner, Bürgermeisterin in Gutenbrunn . Dort bezieht man das Wasser aus drei Quellen, die alle in einem Wald gelegen sind und eine gute Schüttung haben.

Eine ähnliche Situation herrscht in Allentsteig . Auch dort gibt es laut Bürgermeister Jürgen Koppensteiner derzeit noch keine Engpässe bei der Wasserversorgung.

EVN plant neue Leitungen nach Zwettl

Aufgrund der Geographie gibt es im Waldviertel Gebiete, die bei der Wasserversorgung benachteiligt sind. „Obwohl das Waldviertel generell mit einer hohen Wasserqualität gesegnet ist, reicht in heißen Sommern die verfügbare Menge nicht aus“, sagt Stefan Zach von der EVN.

In den nächsten Jahren plant die EVN deshalb eine neue Transportleitung vom Raum Krems ins Waldviertel bis nach Zwettl zu bauen. Die dafür notwendige Leitung wird bis zu 60 Kilometer lang sein und von Krems über Langenlois, Gföhl und Ottenstein nach Zwettl verlaufen. Insgesamt möchte die EVN Wasser in den nächsten Jahren rund 150 Millionen Euro für den Ausbau und die Erweiterung des Leitungsnetzes in Niederösterreich in die Hand nehmen.