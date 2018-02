Die Zahl der Sichtungen und Vorkommnisse, bei denen ein Wolf verdächtigt wird, wurde in den letzten Wochen nicht nur im Bezirk Zwettl immer mehr.

Auch Wolfsbeauftragter Georg Rauer bestätigt im NÖN-Gespräch, dass er in letzter Zeit mehr zu tun habe. „Das kann natürlich daran liegen, dass die Menschen nun auf den Wolf sensibilisiert sind, aber sicher nicht nur“, sagt der Wolfsexperte. Im heurigen Jahr kam es schon zu vier bei Rauer gemeldeten Vorfälle, wo ein Wolf bisher nicht ausgeschlossen werden konnte, im Dezember handelte es sich um drei. Davor gab es nur drei im Oktober, drei im August und zwei im Juli.

DNA-Analyse in Langschlag

Eine DNA-Analyse in Langschlag (Gemeinde Grafenschlag) soll Gewissheit über einen Schafsriss am 20. Jänner bringen. „Es geht wieder mal um die Frage, ob es ein Wolf oder Hund war. Es gibt einfach sehr wolfsähnliche Hunde, die oft eine absolute Bestätigung oder einen absoluten Ausschluss nicht zulassen. Das ist unbefriedigend, aber nicht zu ändern“, sagt Rauer.

In Langschlag wurde nur ein Schaf gerissen, was nicht für einen Wolf spreche. Normalerweise würden zumindest weitere Schafe verletzt sein, wäre es ein Wolf gewesen, meint Rauer.

Obwohl sich in der Gegend um Bad Traunstein „immer was tut, gibt es bis heute keinen einzigen Beleg für ein zweites Rudel“, meint der Wolfsexperte. Auch im Bereich der Grenze Waldviertel, Mühlviertel, Tschechien mehrte sich der Verdacht darauf, dass ein Wolf dort länger seinen Lebensraum hatte. In der Nähe Horns gab es ein paar Risse, jedoch absolut ohne Nachweis für einen Wolf. DNA-Analysen konnten auch keine durchgeführt werden.

Ein bis drei Meldungen über Wolf pro Woche

Bezirksjägermeister-Stellvertreter Manfred Jäger sagt, dass es in den letzten Wochen eine bis drei Wolfsmeldungen pro Woche von Jägern des Bezirks gibt. Dieses vermehrte Auftreten der Meldungen lasse sich vermutlich auch wegen der Schneelage erklären, aber sicher nicht nur. Meldungen kämen vor allem im Nahbereich des TÜPls, wie in Schwarzenau, Großglobnitz oder Gradnitz. Die Existenz eines Bildes aus der Fotofalle, das vier bis sechs Wölfe (aufgrund der Qualität kann man das nicht eindeutig sagen) bei Gerotten im November zeigt, bestätigt Jäger.

Meldungen über Vorkommnisse und Sichtungen gibt es aber nicht nur im Umfeld des TÜPls, sondern auch großflächig, betont der Bezirksjägermeister-Stellvertreter. So gab es auch in Voitsau bei Ottenschlag eine Meldung, genauso wie im Gmünder Bezirk bei Weitra oder auch im Waidhofner Bezirk bei Dobersberg Richtung Tschechien (in der Nähe von Fratres und Reibers).

Zwettler Jäger wollen Meldestelle einrichten

Jäger will eine Meldestelle bei der Bezirksgeschäftsstelle einrichten, sie hätte den Vorteil, die vielen „Fakes“, die man mittlerweile großteils bereits kenne, auszusortieren.

Dafür wird bald eine Emailadresse eingerichtet werden. Weiters betont Jäger die Absicht des Landesjagdverbandes, zwei bis drei Jäger pro Bezirk zu schulen, um fachkundig DNA-Proben entnehmen und damit Wolfsexperten Rauer entlasten zu können. „Es gibt noch keinen Termin dafür, aber die Schulung soll jedenfalls stattfinden“, meint der Bezirksjägermeister-Stellvertreter im NÖN-Gespräch.