Bis Ende 2019 soll in der gesamten Kleinregion ASTEG (Allentsteig, Schwarzenau, Echsenbach und Göpfritz) sowie Pölla schnelles Breitbandinternet angeboten werden können. Die Hürde: Es müssen sich, wie auch schon im Bezirk Waidhofen, der landesweit eine Breitbandpilotregion ist, 40 Prozent der Hausbesitzer in den Gemeinden auch anschließen.

Veranstaltung stieß auf großes Interesse

Auf großes Interesse stieß die Veranstaltung „Ein.Blick in die digitale Zukunft unserer Region“, die am 25. Jänner im Gasthaus Klang in Echsenbach stattfand. „Ihr Besuch zeigt mir, dass wir mit unseren Themen in der ASTEG-Region richtig liegen“, freute sich Kleinregionsobmann Karl Elsigan in seiner Begrüßung.

Dem stimmte auch Landtagsabgeordneter Franz Mold bei, der betonte, dass Bezirksstädte sowieso oft vorne liegen und dass er es wichtig finde, dass auch die Regionen einmal vorne liegen können und dürfen. Das sieben Millionen Euro Infrastrukturpaket des Landes für die ASTEG-Region mache den Ausbau möglich.

Durch den Abend führte Regionalplaner Sepp Wallenberger, der die „Roboterin“ Pepper an seiner Seite begrüßte. „Es geht in unserem Wohn- und Wirtschaftsstandort nie um das Glasfaserkabel, das hier verlegt wird, sondern um das, was in naher Zukunft dadurch möglich sein wird. Und dafür braucht man eine schnelle Internetverbindung“, betonte Wallenberger und gab viele Beispiele für eine Welt, die in Zukunft wesentlich von einer schnellen Internetverbindung abhängig sein wird.

Ausbauplan für die Region ist fixiert

Der Geschäftsführer der NÖGIG, der Glasfasergesellschaft des Landes, Hartwig Tauber, stellte den Plan für den Ausbau der ASTEG plus-Region (das Plus steht für Pölla) vor. Göpfritz/Wild durfte in der Pilotregion Thayaland des Waidhofner Bezirkes aufgrund des Radweges Thayarunde mitmachen. Dort schaffte man überall die nötigen 40 Prozent, heuer wird der Internet-Ausbau fertiggestellt. Schwarzenau nimmt eine Sonderstellung ein: Hier baut A1 das Internet 2018 aus.

Es wird nicht ein Glasfaserkabel bis zum Haushalt selbst verlegt, sondern nur bis zu Verteilerstationen (sogenannte „Arus“). In jeder Katastralgemeinde soll es zumindest einen Arus geben, in Schwarzenau mehrere. Von dort geht man mit Kupferkabel zu den Haushalten weiter. Tauber und Elsigan betonten, dass A1 eine Mindestbandbreite von 100 Mbit pro Haushalt garantiere.

In Allentsteig, Echsenbach und Pölla soll der Ausbau bis Ende 2019 fertig sein. Glasfaseranschlüsse werden dort bis zu den Haushalten verlegt, soweit es wirtschaftlich möglich sei.