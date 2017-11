Der Spatenstich für die Grabungen zur Glasfaserverkabelung fand am 16. November in Breitenfeld statt. In der gesamten Gemeinde soll das schnelle Glasfaserinternet flächendeckend bis zum Juni 2018 eingebaut und die Anschlüsse installiert sein.

Werner Scheidl: "Schlüsselprojekt für Gemeinde"

„Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Glasfaserverkabelung ein Schlüsselprojekt für die Gemeinde ist und uns als Wohn- und Betriebsstandort nachhaltig nach vorne bringen wird“, betonte Vizebürgermeister Werner Scheidl. Dafür, dass man die Akzeptanz für diese wesentliche Weichenstellung bekommen hat, seien einige „ein paar Monate lang gelaufen“.

Die Gemeinde brauchte pro Ort 40 Prozent Anschlusswillige, sonst wäre der Ausbau nicht gefördert worden. In Merkenbrechts wurden die Grabungsarbeiten bereits abgeschlossen, dort schließen sich über 60 Prozent der Hausbesitzer sofort an. Im Hauptort Göpfritz wäre die Aufgabe schwieriger gewesen, denn dort hat man bereits ein schnelleres Internet. „Vor allem die Jungen bezeichnen den Ausbau als Aufbruch in ein neues Zeitalter“, betonte Scheidl.

Bürgermeister Franz Gressl ging auf die Bauverzögerungen und auf viele Gerüchte ein, die für ihn unverständlicherweise aufgekommen seien. „Schnelles Internet in Form der Glasfasertechnologie beschäftigt uns schon lange. Einige Zeit haben wir gebraucht, um die 40 Prozent zu erreichen, dann ist das Projekt ins Stocken geraten. Ursprünglich war der Baubeginn im Juni angesetzt, im September wurde noch nicht gegraben“, schilderte er. Nach einem Gespräch mit Landesrätin Petra Bohuslav sei das ganze aber wieder ins Rollen gekommen.

Kleiner Spatenstich, der für Gemeinde riesig ist

„Es war nur ein kleiner Spatenstich in Breitenfeld, aber es ist ein riesiger Spatenstich für die Gemeinde“, betonte Hartwig Tauber, Geschäftsführer der Niederösterreichischen GlasfaserinfrastrukturgesmbH (NÖGIG). Denn es sei das erste Mal, dass die Gemeinde Göpfritz/Wild dann behaupten könne, dass sie in diesem Punkt eine bessere Infrastruktur habe, wie die Bundeshauptstadt Wien. Mittlerweile würden sich auch Menschen anschließen wollen, die vorher den Glasfaser-Anschluss noch ablehnten. Für die NÖGIG sage er Danke für den großen Einsatz, die die Personen, die sich für das Projekt stark machten, geleistet haben. „Nur so kann so ein Projekt funktionieren.“

Die Gemeinde Göpfritz/Wild ist kooptiertes Mitglied beim Zukunftsraum Thayaland, zu dem sich alle 15 Gemeinden des Waidhofner Bezirkes zusammengeschlossen haben. Durch das gemeinsame Radweg Thayarunde-Projekt darf Göpfritz so auch beim Glasfaser-Pilotprojekt des Landes in Waidhofen mit dabei sein. „Im Vergleich sind wir bei den ersten Gemeinden dabei, die das Projekt umsetzen“, freute sich Gressl.