Maibaum in Allentsteig aufgestellt .

Bei herrlichem Sonnenschein erfolgte in Allentsteig am 30. April das traditionelle Maibaumaufstellen am Platz vor der Apotheke. Die Feuerwehr Allentsteig, unterstützt von den Mitarbeitern des Bauhofes, stellte, begleitet von den Klängen der Stadtkapelle, den bunt geschmückten Baum auf.