Nach dem Sieg bei einem Filmfestival in Kalifornien ist ein Film des Waldviertler Nachwuchsregisseurs im prestigeträchtigen Cannes vertreten.

Jeremias Bayerl (23) aus Groß Gerungs ist Filmstudent in Salzburg. Mit seinem Kurzfilm „Tür zur Freiheit“ ist er im Rennen um einen Nachwuchspreis der Filmfestspiele in Cannes. Im NÖN-Interview spricht der Regisseur und Drehbuchautor über den Erfolg des Filmes, technische Probleme und die Flüchtlingskrise als Inspiration.

