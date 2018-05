Verkehrslärm, Feinstaub und zu enge Straßen – das sind die Argumente der Allentsteigerin Erika Schrinner. Sie wandte sich in einem Schreiben an die Stadtgemeinde Allentsteig und forderte ein Durchfahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen.

Schrinner: "Möchte keinen Kreuzzug gegen Gemeinde"

„Ich möchte keinen Kreuzzug gegen die Gemeinde, sondern nur das Leben in Allentsteig lebenswerter machen“, so Schrinner im Gespräch mit der NÖN. Als Obfrau des Vereins „Handel und Grätzl“ brachte sie die Forderung ein. „Zu viele schwere Lkw nutzen Allentsteig als Abkürzer“, sagt sie. Dadurch würden Schäden an den ohnehin zu engen Straßen und den Gebäuden entstehen. Außerdem betont sie mögliche gesundheitliche Schäden durch verstärkte Feinstaubbelastung.

Am 24. April behandelte der Gemeinderat die Forderung. „Ein diskutierter Punkt war dabei eine mögliche Verlagerung des Schwerverkehrs nach Schwarzenau, sollte ein Lkw-Verbot kommen“, so Stadtamtsdirektor Andreas Nachbargauer.

Straßenmeister Franz Edinger sieht in diesem Zusammenhang ein mögliches Lkw-Verbot kritisch: „Es fahren bereits jetzt 500 Lkw täglich über die B 2 in Schwarzenau. Wenn wir Allentsteig schließen, wird das dort noch mehr.“

Ein mögliches Lkw-Fahrverbot in Allentsteig beschäftigt aktuell Stadtamtsleiter Andreas Nachbargauer. | privat

Dass das an der Hauptstraße gelegene denkmalgeschützte Haus von Erika Schrinner bauliche Schäden aufweise, liege nicht nur am Verkehr, so Edinger: „Es ist das zweitälteste Objekt in der Stadt. Es scheint fast so, als hätte Frau Schrinner das Haus an einem Sonntag gekauft und sich am Montag darauf gewundert, dass es Verkehr gibt.“

Gemeinderat Rainer Klang brachte in der Gemeinderatssitzung zum Einwand, dass so mancher Lkw auch eine finanzielle Wertschöpfung für die ansässigen Betriebe mitbringe.

Kein Beschluss, aber Drei-Punkte-Katalog

Einen Beschluss über ein Lkw-Fahrverbot gab es am 24. April nicht, dafür einigte man sich auf einen Drei-Punkte-Katalog: „Der Bürgermeister hat vom Gemeinderat den Auftrag bekommen, vom Verein ‚Handel und Grätzl‘ noch mehr Daten zu den von Frau Schrinner vorgebrachten Punkten zu sammeln“, so Nachbargauer.

Dann wolle der Gemeinderat erneut über ein Lkw-Fahrverbot diskutieren. Nachdem es sich aber um Landesstraßen handle, kann ein entsprechendes Verbot nur durch eine Verkehrsverhandlung über die Bezirkshauptmannschaft Zwettl umgesetzt und nicht direkt von der Gemeinde Allentsteig erlassen werden.

Um die Verkehrssituation trotzdem etwas zu entschärfen, beschloss der Gemeinderat eine 70er-Zone an der Ottensteinerstraße vor der Ortseinfahrt. „Wir nehmen mit der Bezirkshauptmannschaft Zwettl in den nächsten Tagen Kontakt auf“, so Nachbargauer.

Außerdem möchte man das Bezirkspolizeikommando um eine verstärkte Tempo- und Gewichtskontrolle der Lkw bei Allentsteig bitten.

Für Erika Schrinner ist das „ein erster kleiner Schritt in die richtige Richtung.“