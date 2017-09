80er des Musikvereines wurde zünftig gefeiert.

Die Musikkapelle Echsenbach hatte allen Grund zum Feiern und lud am 9. und 10. September zum 80-jährigen Bestandsjubiläum ins neue Musikheim ein.

Das Jubiläums-Intro leiteten am Freitag die Festtage ein. Am Abend unterhielt die Borderland Dixieband die Festgäste. Sonntags stand anlässlich des Dirndlgwandsonntags die Tracht im Vordergrund. Für den Frühschoppen wurde der Musikverein Schwadorf engagiert. Nach der Erntedankfeier in der Pfarrkirche, musikalisch gestaltet vom Kirchenchor und der Musikkapelle Echsenbach, begrüßte der Obmann der MV Echsenbach, Andreas Kletzl, die zahlreichen Ehrengäste.

Bürgermeister Josef Baireder freute sich über den enormen Besuch, und Nationalratsabgeordnete Angela Fichtinger würdigte die Leistungen der Kapelle und hob dabei auch die Kameradschaft und Geselligkeit hervor.

Bezirkshauptmann Michael Widermann schloss sich den Vorrednern an und betonte, dass Echsenbach ein Ort sei, der es verstünde, Feste zu feiern. Beim nachfolgenden Frühschoppen mit der Musikkapelle Schwadorf stellte deren Obmann und Vizebürgermeister Gustav Weber den Musikverein Schwadorf vor, der ebenfalls zum Jubiläum gratulierte.

Köstliche Unterhaltung

Die Besucher unterhielten sich köstlich, und der Musikverein sorgte mit seinen Mitgliedern für das leibliche Wohl der Gäste. Eine Hüpfburg und weitere unterhaltsame Spiele sorgten für Abwechslung bei den kleinen Besuchern. Interessierte konnten im angrenzenden Schnaps-Glas-Museum den Glasbläsern bei der Arbeit über die Schultern schauen.

Außerdem gab es bei einem Schätzspiel tolle Preise zu gewinnen. Die Frage war, wie viele Flaschen Bier benötigt werden, um das jüngste, das älteste, das kleinste und das größte Mitglied der Musikkapelle Echsenbach aufzuwiegen. Lydia, Stefan, Jakob und Mario sind gemeinsam so schwer wie 315 Flaschen Bier. Die Gewinner des Schätzspiels waren Josef Baireder jun., Karl Pfeiffer, Josef Schrefel und Lisa Kaltenböck. Obmanns Andreas Kletzl freute sich ganz besonders über den regen Besuch des Jubiläumsfestes und wird den Reinerlös für den Ankauf sowie die Instandhaltung von Instrumenten verwenden.