Am Neujahrstag war in Echsenbach wieder einmal alles auf den Beinen: Bürgermeister Josef Baireder feierte seinen 60. Geburtstag und lud aus diesem Anlass Familie, Freunde, Wegbegleiter, Vertreter der Gemeinde und der Vereine sowie Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft in das Gasthaus Klang ein.

Alle Festredner – Landtagsabgeordneter Franz Mold, Bürgermeisterkollegin Nationalratsabgeordnete Angela Fichtinger, Bezirkshauptmannstellvertreter Josef Schnabl, Obmann der Kleiregion ASTEG Karl Elsigan, Direktor Roland Suter, Johannes Lehr als Präsident des Sportvereines sowie Vizebürgermeister Wolfgang Sinhuber– hoben in ihren Ansprachen die Geradlinigkeit Baireders in seinen Entscheidungen, seine Ausdauer bei der Umsetzung geplanter Vorhaben und dem Erreichen gesteckter Ziele sowie seine Gabe, Differenzen anzusprechen und aus dem Weg zu räumen, hervor.

Diese Eigenschaften würden den Jubilar prägen und wesentlich dazu beitragen, viele Vorhaben erfolgreich abschließen zu können.

Puzzle entpuppte sich als Kreuzfahrtsgutschein

Für seine 35-jährige Tätigkeit als Gemeinderat, Vizebürgermeister und Bürgermeister sowie aufgrund seiner außerordentlichen Verdienste um die Gemeinde wurde Josef Baireder der Ehrenring der Marktgemeinde Echsenbach verliehen. Pfarrmoderator Pater Ryszard Chycki und Pfarrgemeinderatsobmann-Stellvertreter Hubert Höchtl überreichten außerdem in Vertretung des Bischofs Baireder für dessen besondere Verdienste um die Pfarre Echsenbach das Ehrenzeichen vom Hl. Hippolyt in Gold mit Dank und Anerkennung.

Die Vereinsobleute und die Geburtstagsrunde gratulierten ebenfalls und übergaben dem Jubilar einzelne Puzzleteilchen, welche sich schließlich zu einem Gutschein für eine Flusskreuzfahrt zusammenfügten. Musikalisch wurden die zahlreichen Festgäste vom Musikverein Echsenbach, den „Marün Bluzza‘n“ und der „Kirtagsmusi Echsenbach“ unterhalten.

Ein stimmiges Beisammensein bei einem Brunch, den Gastwirt Klang und sein Team vorbereitete hatten, bildete den Abschluss des Geburtstagsfestes.