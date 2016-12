Einen dreisten Diebstahl dürfte eine um die 30 Jahre alte Frau in der Volksschule in Echsenbach durchgeführt haben.

Sie kam am 21. Dezember gegen 11 Uhr in die Volksschule und wollte mit der Direktorin sprechen, um vermeintlich ihr Kind in der Schule anzumelden. Die Direktorin, die noch Unterricht hatte, bat die Frau, rund 15 Minuten zu warten, um ihren Unterricht abschließen zu können. Zeit genug, um ihre Diebestour zu beginnen.

Die Einschleichdiebin stahl dabei aus zwei Handtaschen Bargeld und aus einer weiteren Handtasche im ersten Stock die gesamte Geldbörse, in der sich Führerschein und Bankomatkarte befunden haben dürften. Als die Direktorin dann das Gespräch suchen wollte, war die Frau weg.

Tatverdächtige Frau bereits ausgeforscht

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und hat bereits eine Tatverdächtige ausgeforscht, auf die die Personenbeschreibung passt.

Es handelt sich dabei um eine amtsbekannte Frau aus dem Bezirk Waidhofen. Die Ermittlungen seien aber bisher noch nicht abgeschlossen.