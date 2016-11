Zehn Jahre neues Wirtshaus und zehn Jahre Festsaal - das wurde am Wochenende vom Gasthof Klang in Echsenbach gefeiert.

Bereits am Freitag traten die Edlseer auf, am Samstag folgten die Powerkryner mit dem Waidhofner Sänger Peter Bauer , die mittlerweile beim Majorlabel Warner Music unter Vertrag stehen. Am Sonntag lud Wirt Josef Klang zum großen Festakt und Frühschoppen mit der Musikapelle Echsenbach sowie Volksmusiker Franz Posch und seinen Innbrügglern ein, viele Ehren- und Festgäste folgten dieser Einladung.

Bürgermeister Josef Baireder moderierte den Festakt und betonte, dass der Gasthof vor zehn Jahren am 11.11 um 11.11 Uhr aufsperrte. „Wie das bei einem Neubau so ist - man glaubt, man ist fertig und dann kommen noch so viele Kleinigkeiten, die noch zu erledigen sind. Es ging drunter und drüber, aber es haben viele zusammen geholfen und im Endeffekt ist die Eröffnung dann ganz gut gelungen“, erinnerte sich Baireder.

Weiters betonte der Bürgermeister, dass Hartl Haus den Festsaal gebaut hatte und dass die Akustik sehr gut gelungen sei: „Sie wurde schon von vielen Musikern gelobt.“

Wirt Josef Klang dankte seinen Mitarbeitern

Baireder übergab an den Jubiläumswirt auch ein gemeinsames Gruppenfoto mit den Spitzenfunktionären der Echsenbacher Vereine und Institutionen, (siehe großes Bild) sowie Musiker Franz Posch. Er betonte, dass für den Auftritt der Innbrüggler die Vereine aufkommen würden und überreichte Klang symbolisch das gemeinsame Geschenk in Bild-Form.

„Es freut mich, dass so viele Gäste mit uns mitgefeiert haben und dass wir drei Tage lang wieder sehen konnten, dass wir sehr treue Stammgäste haben“, freute sich Klang. Dabei hob er auch sein Team hervor: „Danke an meine Mitarbeiter, die zehn Jahre lang jedes Wochenende toll gearbeitet haben. Unser Erfolg ist nur möglich, weil ich super Mitarbeiter habe, alleine wäre das nicht möglich“, meint Wirt Josef Klang.