Nachdem die Trafik in Echsenbach ihre Pforten schloss, gibt es seit Kurzem bei der Lebensmittel-Filiale von Bäckermeisterin Maria Smetacek die Möglichkeit, eine NÖN zu kaufen.

Die Filiale in Echsenbach wird 2017 bereits zehn Jahre von Smetacek betrieben. In Kooperation mit der Heidenreichsteiner Fleischerei Grossmann, die die Filiale mit ihren Fleisch und Wurstspezialitäten beliefert, bietet sie auch noch weitere Lebensmitteln des täglichen Bedarfs und lädt dazu ein, sein tägliches Frühstück dort zu kaufen. „Wir haben ein vielfältiges Angebot von Milch über Wurst bishin zu Nutella und Essig. Und jetzt auch die NÖN“, sagt Maria Smetacek im Gespräch.

Das Wichtigste ist ihr aber die Flexibilität, mit der sie bei der Kundschaft punkten will. „Wenn ein Kunde etwas Spezielles braucht und uns das im Vorfeld sagt, bemühen wir uns, dass wir das auch ermöglichen können“, ist Smetacek überzeugt.

Besonders stolz auf ihre Mitarbeiterinnen

Besonders stolz ist sie auf ihre langjährige Mitarbeiterin vor Ort, Leopoldine Scharf. „Sie kümmert sich seit Beginn an um alles und ist der Grund dafür, dass wir die Filiale in Echsenbach weiterführen können.“ Seit vorigem Jahr verstärkt das Team mit Ulrike Königsegger eine weitere Mitarbeiterin, die ihre Arbeit „sehr gut macht“.

Die Bäckermeisterin ist besonders stolz darauf, dass in ihren Produkten Qualität ohne Chemie geboten wird. „Wir machen unser Gebäck natürlich, so wie man es früher gemacht hat: Ohne Konservierungsmittel, ohne Weichmittel, ohne künstliche Farbstoffe oder dergleichen“, sagt Smetacek.

Besonders stolz ist sie auch, dass ihr Sohn Sebastian Smetacek in der Bäckerei in Hoheneich lernt und bereits im dritten Lehrjahr in der Berufsschule in Baden in Ausbildung als Bäcker- und Konditormeister ist.

Erweiterung ihres Angebots

„Die Zeiten sind schwerer geworden, eine Filiale zu erhalten. Wir sind das letzte Nahversorgergeschäft in Echsenbach und ich hoffe, man kann den Menschen wieder mehr ins Bewusststein rufen, dass eine Filiale vor Ort wichtig ist, aber nur dann überleben kann, wenn sie auch genug regelmäßige Kunden hat“, gibt sich die freundliche Bäckermeisterin auch sehr direkt.

Bürgermeister Josef Baireder ist stolz auf die Unternehmerin und das Team vor Ort: „Es ist heutzutage alles andere, als selbstverständlich, noch einen Nachversorger im Ort zu haben. Mit der Erweiterung ihres Angebots hoffe ich, dass sie damit mehr Kunden ansprechen kann.“