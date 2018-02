SC Hartl Haus lud zur Faschingsparty! .

An die 350 maskierte Besucher, wie Schotten, Bienen Majas, Piloten und Stewardessen, Draculas, Indische Schönheiten, Schlafmützen, Nonnen und Kardinäle fanden sich bei der Faschingsparty des SC Hartl Haus am 10. Februar im Gasthaus Klang in Echsenbach ein.