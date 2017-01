Die Katholische Jugend begeisterte in ihrer Theateraufführung „Liebe vergeht - Hektar besteht“ in Echsenbach.

Das Pfarrheim Echsenbach öffnete die Pforten für die Katholische Jugend. Sie begaben sich auf „die Bretter, die die Welt bedeuten“ und brachten die Komödie in drei Akten: „Liebe vergeht - Hektar besteht“ zur Aufführung.

Pfarrsaal war voll besetzt

Die durchaus jungen Darsteller wählte Regisseur Gerald Nossal gut aus und besetzte sie mit den passenden Rollen. Der bei jeder Aufführung voll besetzte Pfarrsaal zeigte einmal mehr das große Interesse der Bevölkerung und die Beliebtheit der Theatergruppe.

Die jungen Schauspieltalente, die sich textsicher und draufgängerisch an die Sache machten, erbrachten gemeinsam mit den Routiniers eine schauspielerische Höchstleistung.

Mit dabei waren Sophie Böltner (Bäuerin Berta), Mario Kühböck (Sohn Alexander), Gerda Katzinger (Tochter Maria), Lukas Kühböck (Knecht Sepp), Clarissa Stundner (Notarin Gerti), Lukas Rauscher (Vermittler Heinz), Andrea Marchsteiner (Postbeamtin Elke), Patrick Zlabinger (Pastor Selig), Daniela Lehenbauer (Haushälterin Agnes), Julian Homolka (Sohn Kevin). Hinter der Bühne halfen Johanna Katzinger und Günther Kühböck als Souffleure. Marcel Krendl leitete Beleuchtung und Technik.

Zu Beginn begrüßte Leiterin Christine Höchtl die Besucher und holte Gerald Nossal mit dem Leiter Mario Kühböck auf die Bühne. Sie überreichten dem Regisseur zum Dank für sein unermüdliches Engagement einen Geschenkkorb.

Die Komödie erheiterte von Anfang an die Besucher, die in den Pausen aufgeregt über die Entwirrung der Verwechslungen diskutierten. Letzter Aufführungstermin ist am 6. Jänner um 19 Uhr. Reservierung täglich zwischen 18 und 20 Uhr unter 0664/1244206.