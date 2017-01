2016 war in Göpfritz das Jahr der Planung und Vorbereitung. Ab heuer sollen viele Projekte in die Umsetzung gehen.

Nahversorgungsmarkt, Glasfaser in jeder Katastralgemeinde, Neubau des Feuerwehr- und Gemeinschaftshauses Weinpolz, Zubau zur Volksschule – das sind die ehrgeizigen Vorhaben der Marktgemeinde Göpfritz für die nächsten zwei Jahre. Darüber informierte Vizebürgermeister Werner Scheidl im Rahmen des diesjährigen Neujahresempfangs.

Moderatorin Silvia Riedl-Weixlbraun konnte dazu im voll besetzten Kulturstadl zahlreiche Ehren- und Festgäste begrüßen. Nach einem Rückblick von Bürgermeister Franz Gressl auf die Leistungen im abgelaufenen Jahr, folgte die Übergabe der Jungbürgerdiplome an die anwesenden Jungbürger durch Bürgermeister Gressl, Vizebürgermeister Scheidl, Ortsvorstand Werner Vlcek und Gemeinderat Alfred Dangl. Diese verliehen dann auch Ehrungen und Auszeichnungen an verdiente Bürger (siehe Infobox).

Investitionen von bis zu sechs Millionen Euro

Vizebürgermeister Werner Scheidl brachte nach einem positiven Bericht über die finanzielle Situation der Gemeinde einen Ausblick. In den nächsten drei Jahren sind im Gemeindegebiet Investitionen in Höhe von bis zu sechs Millionen Euro geplant, vom Zubau für Nachmittagsbetreuung in der Volksschule, der Errichtung eines Nahversorgungsmarktes im Zentrum von Göpfritz, einem hochwertigen Glasfaseranschluss für jeden Haushalt über den Neubau des FF-Hauses Weinpolz bis zur Erweiterung des Freizeitgeländes am Sportplatz und die Schaffung eines neuen Wohngebietes.

„Unsere Gemeinde hat enormes Potential für die Zukunft – mit diesen Investitionen erhält unsere Gemeindeentwicklung eine neue Dynamik,“ so Scheidl. Anschließend präsentierte Julius Kienast mit der zukünftige Betreiberin Barbara Grill das Nahversorgungsprojekt.

Mold: Jungbürger sollen Verantwortung übernehmen

Landtagsabgeordneter Franz Mold forderte in seiner Ansprache die Jungbürger auf, in den Vereinen und den Feuerwehren Verantwortung zu übernehmen, denn nur dann könne man den Weg mit entscheiden.

Abschließend folgten Dankesworte von Bürgermeister Franz Gressl – „Es ist derzeit wirklich eine Freude, wenn konstruktiv gearbeitet wird“ – sowie die Überreichung von Blumen an die Mitarbeiter des Gemeindeamtes Romana Hartner, Anita Wögerer, Karin Fraißl, und Silvia Riedl-Weixelbraun.

Musikalisch umrahmt wurde dieser Neujahrsempfang von einem Blechbläserensemble der Musikkapelle Scheideldorf unter der Leitung von Kapellmeisterin Stefanie Keinrath.