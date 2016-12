Zu einer Veranstaltung der etwas anderen Art konnte Direktor Franz Oels am Montag, 5. Dezember, im Seniorenzentrum St. Martin viele Ehrengäste, ehrenamtliche Mitarbeiter und Gäste begrüßen.

Fotogen zu sein ist keine Frage des Alters. Auch mit 80 plus hat so manche und so mancher das Zeug zum Fotomodell. Das zeigt der außergewöhnliche Kalender aus dem Seniorenzentrum. Die zündende Idee dazu kam von der ehrenamtlich tätigen Montessoripädagogin Monika Lindner aus Zwettl. „Gut behütet“ lautet der doppeldeutige Kalendertitel.

Heimbewohner wurden zu Models

Zunächst galt es Hüte zu sammeln und unter den Heimbewohnern genügend Modelle zu finden. Für’s Fotografieren stellte sich Brigitte Fröhlich unentgeltlich zur Verfügung. Für die professionelle Gestaltung konnte der Fotograf Claus Schindler gewonnen werden.

Jeder der Fotowilligen suchte sich einen Hut aus, wurde hübsch gemacht und dann in aufgelockerter Atmosphäre abgelichtet. Die entstandenen Aufnahmen wurden thematisch den Monaten zugeordnet. Ein eleganter Herr mit Zylinder steht so zum Beispiel symbolisch für den Jänner als Stellvertreter für die Ballsaison, eine Dame mit einem auffälligen Hut mit Feder steht als Repräsentantin für die Faschingszeit usw. Entstanden ist schlussendlich ein Kunstkalender der besonderen Art mit berührenden Abbildungen.

Freiwillige sind der „Kitt“ der Gesellschaft

Ohne Freiwillige wäre vieles nicht möglich, Ehrenamtliche sind gleichsam der „Kitt“ der Gesellschaft – der einer Isolierung und zunehmenden Anonymität entgegenwirkt. Durch Ehrenamtlichkeit wird wieder ein Stück mehr an Lebensqualität für die Menschen möglich. Bürgermeister Herbert Prinz dankte in seinen Grußworten deshalb den vielen Ehrenamtlichen und lud diese ein, dem Seniorenzentrum auch in Zukunft treu zu bleiben.

Weiters zeigte er auf, dass in Niederösterreich rund die Hälfte der Bevölkerung freiwillig in diversen Organisationen und Vereinen tätig ist. Dies bedeutet über 200 Millionen freiwillige Arbeitsstunden und bringt Österreich eine Wertschöpfung von mehr als drei Milliarden Euro. „Die Ehrenamtlichen bekommen aber auch viel retour. Es werden oft neue Bekanntschaften und Freundschaften geknüpft“, so der Bürgermeister.

Elena und Sebastian Oels sorgten für die musikalische Umrahmung der Kalenderpräsentation. Im Anschluss wurde zu einem gemütlichen Beisammensein in das Café Martini eingeladen.

Interessenten für ehrenamtliche Tätigkeiten können sich direkt im Seniorenzentrum St. Martin bei Koordinatorin Heidi Pichler unter der Nummer 02822-52598 melden. Auch der Kalender ist im Seniorenzentrum erhältlich.