Der Wintereinbruch am letzten Novembertag sorgte für viele Einsätze der Feuerwehren auch im Bezirk Zwettl. „Unsere Kameraden hatten alle Hände voll zu tun“, so Verwalter Jürgen Kellner. Im Bezirk Zwettl gab es von 30. November auf 1. Dezember insgesamt 32 technische Einsätze. 220 Florianis leisteten dabei knapp 200 Einsatzstunden ab.

Neben den Feuerwehren stehen seit Wintereinbruch auch die vier Straßenmeistereien im Bezirk voll im Einsatz, um die insgesamt 954 Straßenkilometer zu betreuen und für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu sorgen.

