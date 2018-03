Eine weitere Niederlage müssen die Gegner des EKZ-Projekts in der Gartenstraße in Zwettl einstecken.

Nachdem Christof Kastner sich mit einer Beschwerde an die Volksanwaltschaft bereits im August des Vorjahres gewandt hat, konnte die Volksanwaltschaft nun das Prüfverfahren abschließen. Kastner ortete Ungereimtheiten bei der vom Gemeinderat am 27. Juni beschlossenen Änderungen des örtlichen Entwicklungskonzepts sowie des Flächenwidmungs- und Bebauungsplans in der Gartenstraße, die auch wegen des EKZ-Projektes von Reinhold Frasl gemacht wurde.

Stadtamtsdirektor Hermann Neumeister betont in einer Aussendung: „Die Volksanwaltschaft hat das Prüfverfahren ohne Feststellung eines Missstandes in der Verwaltung der Stadtgemeinde Zwettl abgeschlossen.“

Hier das Schreiben der Volksanwaltschaft an den Zwettler Gemeinderat:

Das Ergebnis des Prüfverfahrens.pdf (pdf)