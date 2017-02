Laut der NÖ Polizei war der Slowake in Fahrtrichtung Krems unterwegs gewesen, als er bei Zwettl die LB38 an der Abfahrt Oberwaltenreith irrtümlich verließ. Er fuhr sofort wieder auf, wobei er an der Kreuzung Rudmanns mit einem Richtung Zwettl fahrenden tschechischen Sattelzug kollidierte.

Der 51-jährige Pkw-Lenker wurde ins Landesklinikum Horn eingeliefert. Der Unfallbereich war wegen der Bergungsarbeiten knapp zwei Stunden gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.