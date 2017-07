Eine doppelte „Staffelübergabe“ gab es am Freitag, 7. Juli, in festlichem Rahmen auf Schloss Waldreichs: Forstdirektor Richard Hackl übergab die Leitung des Forstguts Ottenstein an Markus Reichenvater, Landesrat Karl Wilfing die Verwaltung der Windhag‘schen Stipendienstiftung an seinen Kollegen Ludwig Schleritzko.

„Es ist nicht ganz leicht, nach 30 Jahren Abschied zu nehmen“, meinte Richard Hackl, der sich künftig verstärkt der Wirtschaftsführung der Waldviertler Klöster widmen will. Er dankte vor allem zwei Menschen: Forstdirektor Edmund Teufl, der ihn 1987 ins Forstamt geholt hat, sowie Erwin Pröll, der als Landeshauptmann seinen ersten Dienstvertrag unterschrieben hat. Hackls größter Dank galt allerdings seinen Mitarbeitern. „Ein Betrieb ohne gute Mitarbeiter ist herzlos, hirnlos und blutlos!“

Forstgut in letzten 30 Jahren neu aufgestellt

Hackl hat das Forstgut Ottenstein in den letzten 30 Jahren völlig neu aufgestellt und vor allem die wirtschaftlich wichtigen Nebenbetriebe gestärkt. Durch die Etablierung des NÖ Falknerei- und Greifvogelzentrums sowie des Falknerarchivs in Waldreichs konnte das Forstgut auch zu einem regionalen touristischen Zentrum ausgebaut werden. Zu seinem Nachfolger, dem studierten Forstwirt Markus Reichenvater (48), meinte Hackl: „Du kennst das Forstamt und das Forstamt kennt Dich. Nutze die Möglichkeiten und Ressourcen und nutze das Können und Wissen unserer Mitarbeiter!“

Die Beziehung Reichenvaters – er ist Bürgermeister von Altenburg – zum Forstamt Ottenstein besteht seit 20 Jahren über den Landesforstgarten Ottenstein, dem er mehr als zwei Jahrzehnte als Leiter vorstand. Außerdem hat er hier bereits 1984 seine erste Praxis absolviert. „Ich kenne fast jeden Quadratmeter des Forstguts“, so Reichenvater, der seine neue Aufgabe als „große Ehre“ bezeichnete.

Vor vier Jahren hat Landesrat Karl Wilfing vom damaligen Landeshauptmann Pröll die Verantwortung für die Stiftungen übernommen – jetzt gab er diese an Landesrat Ludwig Schleritzko weiter. „Die Aufgabe war leicht zu erfüllen, weil hier ein großartiges Team arbeitet, sowohl in der Stiftungsverwaltung als auch im Forstgut“, betonte Wilfing. Die 28 Stiftungen, die das Land verwaltet, schütten jährlich 980.000 Euro aus, die als Leistungsstipendien an Studenten vergeben werden.

Zu Richard Hackl meinte Wilfing, dass es dieser verstanden habe, alle Synergien zu nutzen und so das Forstgut Ottenstein zu einem wesentlichen Waldbewirtschafter zu machen. Auch Schleritzko würdigte die „besondere Leistung, die hier geschehen ist“. Hackl sei als ein profunder Kenner der Land- und Forstwirtschaft weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

Hermine Hackl, die „weit mehr als nur die Ehefrau von Richard Hackl ist, sondern auch viele Impulse gesetzt hat“, so Schleritzko, führte durch den Festakt, den die Hof- und Jagdmusik der Burg Hohenwerfen musikalisch umrahmte und der mit der gemeinsamen Pflanzung einer Linde einen würdigen Abschluss fand.