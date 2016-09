Mit 450 Schülern ist die Schülerzahl im Gymnasium Zwettl heuer – wie die letzten Jahre zuvor – weiter gestiegen. Ausschlaggebend dafür sind die vielen Anfänger aus den Volksschulen (67 Schüler) sowie die Einsteiger in die Oberstufe aus den Neuen Mittelschulen bzw. den Hauptschulen (19 Schüler).

In altbewährter Tradition werden die neuen Schüler am BG/BRG Zwettl auch heuer wieder von ausgewählten Oberstufenschülern, sogenannten Mentoren, in den Schulalltag eingeführt und mit den Gepflogenheiten des Hauses vertraut gemacht.

Die erste Begegnung zwischen den Neuen, den sogenannten Junioren, und ihren Begleitern fand im Rahmen eines schwungvollen Willkommensfestes statt. Während den neuen Oberstufenschülern nach dem Kennenlernspiel auf einem Schulrundgang das Gebäude und Wissenswertes über den Schulalltag gezeigt wurde, fassten die Erstklässler im Beisein ihrer Eltern durch Geschicklichkeitsspiele Vertrauen zu ihrer neuen Umgebung. Den Höhepunkt bildete der gemeinsame Luftballonstart im Schulhof, bevor sich zum Ausklang alle Akteure bei einem liebevoll vorbereiteten Buffet stärkten.