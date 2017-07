Das 46. Volksfest der Feuerwehr Schwarzenau fand von 14. bis 16. Juli auf der Festwiese in der Nähe von Schloss Schwarzenau statt. Vor allem am Samstag kamen viele Besucher zum Musikfeuerwerk. Ein umfangreiches Rahmenprogramm wurde an allen drei Tagen geboten. Feuerwehrkommandant Michael Hartner freute sich über den tollen Festerfolg. Mehr zum Fest lest ihr in der aktuellen Ausgabe ihrer Zwettler NÖN.