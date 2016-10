Auf einem Bauernhof in der Gemeinde Kirchschlag im Waldviertel ist es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Großbrand gekommen.

Sieben Feuerwehren mit mehr als 100 Einsatzkräften konnten 40 Rinder, zwei Pferde, einen Hund und das Wohnhaus retten. Die siebenköpfige Familie brachte sich selbst in Sicherheit, berichtete die niederösterreichische Landesfeuerwehr.

Für 15 Enten, 20 Hühner und 30 Wachteln kam hingegen jede Hilfe zu spät, sie verendeten in den Flammen.

Brandursache wird ermittelt

Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Vormittagsstunden an, Brandermittler der Polizei haben noch in der Nacht ihre Arbeit aufgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr dürfte das Feuer aus bisher unbekannter Ursache in einem von zwei Ställen ausgebrochen sein. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der erste Stall bereits in Vollbrand. Das Feuer griff trotz zahlreicher Löschmaßnahmen auf den zweiten Stall über. In diesem lagerten zahlreiche Tonnen Heu und Stroh.