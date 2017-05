Bird Watching am Rudmannser Teich .

Vogelbeobachtungen und Vogelschutz gewinnen im Bezirk Zwettl an Popularität. Das zeigten die Besucherzahlen am 1. Mai beim Informationstag der Zwettler Vogelfreunde vom Ökokreis am Rudmannser Teich: Über 150 Interessierte kamen zum „Vogerlschauen“.