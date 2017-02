Zwei Einbrüche in Franzen (Gemeinde Pölla) und Friedersbach (Zwettl) könnten miteinander in Verbindung stehen. Zumindest stimmen der Tattag, der 3. Februar, und die Einbruchsmethode überein.

In Friedersbach fand der Einbruch zwischen 12.30 und 18.15 Uhr statt. Dort wurde in ein Einfamilienhaus eines 46-jährigen Mannes und seiner 40-jährigen Lebensgefährtin eingebrochen. Die Täter schlugen im Bereich der Gebäude-Südostseite mit einem Stein ein ebenerdiges Fenster ein und gelangten so in das Wohnzimmer. Von dort ausgehend durchsuchten sie sämtliche Räume im Erd- und Obergeschoß.

Geld und Schmuck gestohlen

Die Einbrecher stahlen ein Sparschwein mit Münzen, teils wertvollen Platin-, Gold- und Silberschmuck sowie Uhren, Bargeld und weiteres. Andere Wertgegenstände, wie Laptops, Tabletts oder Handys waren scheinbar nicht auf der „Einkaufsliste“ - sie ließen sie unberührt zurück.

Dann flüchteten die Täter wieder in südöstlicher Richtung aus dem Gebäude – jedoch nicht durch das Fenster, durch das sie gekommen waren, sondern sie öffneten ein Fenster des neben dem Wohnzimmer liegenden Abstellraumes und ergriffen die Flucht in Richtung Querstraße, wo sie vermutlich ihr Fluchtfahrzeug geparkt hatten. Der Schaden beläuft sich dort auf einen fünfstelligen Eurobetrag. Anhand der sichergestellten Spuren geht die Polizei dort von mindestens zwei Tätern aus.

Fenster mit Stein auch in Franzen eingeworfen

In Franzen brachen die Täter in der Zeit zwischen 16.30 und 20.30 in das Wohnhaus eines 83-jährigen Pensionisten ein. So wie in Friedersbach, befindet sich das Haus in einer Siedlung. Dort schlugen die Einbrecher ebenfalls mit einem faustgroßen Stein eine Fensterscheibe ein, die dort zum östlich gelegenen Vorraum führte. Die Einbrecher durchwühlten alle Räume des Erd- und Obergeschoßes und erbeuteten dabei Schmuck und Goldmünzen.

Der Ausstieg erfolgte nicht über das Fenster, in das sie ins Haus gelangten, sondern über ein Fenster der gegenüberliegenden westlichen Hausseite. Der Schaden in Franzen steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei vermutet, dass das Haus unter Umständen dort eine Weile von den Einbrechern im Vorfeld beobachtet wurde.

Die Polizeiinspektionen Zwettl und Allentsteig bitten die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Einbrüche beitragen könnten.