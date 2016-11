Wer schon einmal in Amerika war, kennt das System: Dort ist das Trinkgeld oft als fixer Bestandteil der Rechnung inkludiert. Die NÖN hat in der heimischen Gastronomie nachgefragt, was die Wirte im Bezirk von einem auf der Rechnung ausgegebenen Trinkgeld halten.

„Trinkgeld ist ein Ansporn für die Kellner. Eine fixe Verrechnung führt sicher zu einem Sinken des Serviceniveaus.“

Gastwirt Herbert Traxler

Helene Mayerhofer, Wirtevertraunesfrau im Bezirk, hält diese Variante für nicht zielführend: „Das Trinkgeld ist dem Kunden freigestellt. Viele Gäste würden sich garantiert über eine in der Rechnung inkludierte Abgabe aufregen und das zurecht.“

Gastwirt Josef Klang aus Echsenbach verschließe sich zwar prinzipiell nicht vor der Idee, allerdings sieht er ein Scheitern an der Umsetzung: „Im Prinzip bedeutet das, dem Kellner zehn Prozent Umsatzbeteiligung zu geben. Das kann ich mir in der Form nicht vorstellen.“ Das in den USA gängige System sei für Klang deshalb in unseren Breiten einfach nicht umsetzbar.

Herbert Traxler: "Schreckt Kunden ab"

Helene Mayerhofer ist Wirtevertrauensfrau im Bezirk.. | René Denk

Der Inhaber des Gasthauses Hirsch in Groß Gerungs, Herbert Traxler, fürchtet vor allem die Reaktion der Gäste: „Inzwischen sind die Preise in der Gastronomie generell schon sehr hoch. Ein Trinkgeld auf der Rechnung schreckt sicher viele Kunden ab.“ Außerdem sei das aktuelle System eine wichtige Motivationsquelle für die Kellner, die dann fehlen würde.

„Trinkgeld als Bestandteil vom Lohn führt sicher zu einem Sinken des Serviceniveaus. Beim jetzigen System sind die Mitarbeiter angehalten, freundlich und bemüht aufzutreten. Denn dann ist der Gast auch willig, großzügig aufzurunden.“

Auch in anderen Betrieben sieht der Gasthaus-Inhaber keine Notwendigkeit, die aktuelle Form des Trinkgeldes zu ändern. Selbst bei Ballveranstaltungen und in Diskotheken, bei denen es vor allem um Geschwindigkeit und Masse gehe, werde hervorragendes Trinkgeld gemacht.

Trinkgeld müsse extra versteuert werden

Rosemarie Neuwiesinger vom Mohnwirt in Armschlag kann sich ein fixes Trinkgeld ebenfalls nicht vorstellen: „Die Betriebe in unserer Gegend sind so unterschiedlich, dass man sie mit dieser Form der Abrechnung nicht über einen Kamm scheren kann.“

Sie sieht mit einem verpflichtenden Trinkgeld die Freiheit des Gastes eingeschränkt: „Unsere Besucher wären damit sicher nicht einverstanden. Der Gast möchte beim Trinkgeld seine eigenen Gefühle sprechen lassen.“ Wenn er mit dem Service zufrieden sei, würde er auch so „genügend Trinkgeld“ geben, so die Mohnwirtin.

Neuverhandlung von Kollektivverträgen

Gesetzlich ist es den Gastwirten selbst überlassen, ob sie einen fixen Trinkgeldbetrag auf die Rechnung setzen. Aufgrund der Freiwilligkeit sind Trinkgeldeinnahmen bisher steuerfrei. Auch das würde sich ändern, wenn ein prozentueller Preisaufschlag käme, so Wirte vertrauensfrau Mayerhofer.

Außerdem käme es vermutlich zu einer Neuverhandlung der Kollektivverträge. Das Trinkgeld zähle dann zum Lohn, damit würden auch Sozialversicherungsabgaben anfallen. „Das vermindert den Nettobetrag. So gesehen ist ein prozentuell eingerechnetes Trinkgeld kontraproduktiv: Für den Wirt und den Gast“, meint Mayerhofer.