Der Vollblutmusiker Andreas Jaksch (vom Duo Jaksch/Herndler) feierte Ende des Vorjahres seinen 60. Geburtstag mit rund 650 Gästen sowie der Musikgruppe „Donauprinzen“. Den gesamten Reinerlös in beachtlicher Höhe spendete er dem Benefizverein Waldhausen, der mit zehn Personen den Ausschank bei der Feier in der Sporthalle Gföhl übernommen hatte.

Willi Stöcklhuber nahm jetzt von Jaksch den Scheck in Höhe von 1.800 Euro stellvertretend für den verhinderten Obmann Klaus Neumüller entgegen. „Der Benefizverein Waldhausen dankt Andreas Jaksch herzlich und nimmt das Geld für die 14. Benefizgala, die am Samstag, 25. März, in Waldhausen über die Bühne gehen wird. Dort wird wie immer der gesamte Reingewinn für unschuldig in Not geratene Familien und kranke Menschen in den Bezirken Zwettl und Krems gespendet“, so Stöcklhuber.

Andreas Jaksch singt und spielt seit fast 15 Jahren für den Benefizverein bei allen Waldviertler Adventabenden mit seinem Gesangsbruder Josef Herndler, seiner Gattin Monika und Lotte Herndler – und das seit Bestehen ohne Gage. Noch dazu kümmert er sich um die gesamte Technik.