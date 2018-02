Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Frauen.Zukunft.NÖ“ luden die Zeitung „Welt der Frauen“, Eigentümerin ist die Katholische Frauenbewegung (kfb) Österreich, das Land NÖ und die NÖ Versicherung am Dienstagabend in den Festsaal des Stiftes Zwettl ein, um „100 Jahre Frauenwahlrecht“ zu feiern. Und viele Gäste, naturgemäß hauptsächlich Frauen, folgten der Einladung.

Die Chefredakteurin von „Welt der Frauen“ Christine Haiden, die durch den Abend führte, stellte fest: „Wer die Zukunft gestalten will, der baut auf die Vergangenheit auf.“ Sie verwies auf das Gedenkjahr 1918, als das allgemeine Wahlrecht für Frauen in Österreich beschlossen wurde. Der Abend solle dazu motivieren, seine Fähigkeiten im Waldviertel einzubringen. Einige Vorbilder würden vorgestellt werden.

Die Bedeutung des Frauenwahlrechts strich Landesrätin Barbara Schwarz in ihren Grußworten heraus. „Dass Frauen sich einbringen, ist ganz wichtig“, betonte sie, „ebenso eine gute Mischung aus Frauen und Männern“.

Mit Anna Rosenberger, der Vorsitzenden der kfb St. Pölten, sprach die Moderatorin die Bedeutung des Ehrenamtes an, und für die NÖ Versicherung sprach Elisabeth Brückler.

Stefanie Schwaiger: "Port ist ideale Ausbildung"

„Sport ist mit all seinen Höhen und Tiefen auch die ideale Ausbildung“, zeigte sich die erfolgreiche Beachvolleyballerin Stefanie Schwaiger überzeugt. Nach 15 Jahren hat die 31-Jährige vor wenigen Wochen ihre Karriere beendet. Sie absolviert die Ausbildung zur Physiotherapeutin und studiert „Economy and Sports“.

Auch Elisabeth Mittendorfer, Sozialarbeiterin, Obfrau des Vereins „Flotte Lotte – Waldviertlerinnen machen Sinn“ und Organisatorin verschiedener Aktivitäten des Vereins „SteinKunst und Co“ in Zwettl, gab Einblick in ihr Schaffen neben dem Beruf. Zusammen mit ihr präsentierte sich Lisa Stern, unternehmungslustige Musikerin und Schauspielerin, dem Publikum. Ein Tipp von ihr: „Schauen Sie immer auf das Positive!“

Musikalisch setzte Tini Kainrath mit der „schönsten Soulstimme in NÖ“ kraftvolle Akzente in der zweistündigen, dicht strukturierten Veranstaltung, am Klavier begleitet von Geri Schuller.