Nikolaus besuchte Göpfritz .

In Göpfritz organisierte die SPÖ den Besuch des Hl. Nikolaus. Zahlreiche Kinder waren in der Begleitung von Eltern und Verwandten in den Gemeindehof gekommen und warteten gespannt auf das Kommen vom Nikolaus, der dann an alle Kinder Süßigkeiten verteilte. Danach konnte man sich noch bei Tee und Kinderpunsch aufwärmen