Eine überraschende Wende gab es bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Sachen Ortsbildschutz für die Innenstadt.

Die Grünen hatten, wie ausführlich berichtet, dringende Maßnahmen zum Schutz von optisch und historisch wertvollen Gebäuden gefordert und diesbezüglich einen Antrag im zuständigen Ausschuss eingebracht, in dem sie eine Schutzzone samt Pufferzone für die Innenstadt forderten sowie die Gründung eines unabhängigen Fachgremiums zur Bewertung des Baubestandes und die Verordnung einer Bausperre, bis das Schutzzonenmodell festgelegt ist.

„Es ist ein gemeinsamer Erfolg des Gemeinderates der Stadt Zwettl!“

Bürgermeister Herbert Prinz

Statt wie ursprünglich geplant, diesen Antrag abzulehnen, brachte Vizebürgermeister Johannes Prinz im Namen der ÖVP-Fraktion im Gemeinderat einen Abänderungsantrag „in Anbetracht der in den letzten Jahren allgemein gestiegenen Sensibilität in Bezug auf den Ortsbildschutz insbesondere in der Innenstadt“ ein.

Demnach solle bereits in den Projektunterlagen dargelegt werden, ob das geplante Bauvorhaben „in einem ausgewogenen Verhältnis zur Struktur und der Gestaltungscharakteristik bestehender Bauwerke“ stehe und ob es sich harmonisch an den Ortsbildcharakter anpasse. Dies soll von einem Beirat auf Plausibilität und Nachvollziehbarkeit geprüft werden. Komme dieser Beirat mehrheitlich zu dem Ergebnis, dass sich das Bauvorhaben nicht in das Ortsbild einfügt, soll ein Ortsbildgutachten des Gebietsbauamtes Krems eingeholt werden.

Moser: "Können mit Abänderungsantrag leben"

„Der Antrag der Grünen und unser Abänderungsantrag sind nicht weit auseinander“, meinte Bürgermeister Herbert Prinz. „Nur der Weg dorthin ist ein anderer!“ Man wolle nicht durch restriktive Maßnahmen wie eine Bausperre die bereits bestehende Regelung verstärken.

„Es freut mich außerordentlich, dass jetzt die ÖVP durch uns darauf gekommen ist, dass etwas geschehen muss. Das ist ein grüner Erfolg“, freute sich Grünen-Obfrau Silvia Moser. „Wir können durchaus mit diesem Abänderungsantrag leben“, meinte sie.

Bürgermeister Prinz wiederum betonte, dass dies „eine erfolgreiche Kommunalpolitik sei“, wenn man verschiedene Ziele zusammenführen könne. „Es ist ein gemeinsamer Erfolg des Gemeinderates der Stadt Zwettl“, so Prinz.

Der Abänderungsantrag der ÖVP wurde dann auch einstimmig angenommen.