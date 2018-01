Zu einem Generationswechsel kam es bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Pehendorf: Kommandant Roland Stöger legte nach 18 Jahren an der Spitze der Wehr seine Funktion zurück, zum neuen Kommandanten wurde Richard Groiß gewählt.

Hunderte Stunden in Übung und Ausbildung investiert

Die Pehendorfer wurden im Jahr 2017 acht mal zu Einsätzen alarmiert und investierten mehrere hundert Stunden in Übung und Ausbildung. Fünf junge Mitglieder absolvierten das Funk-Leistungsabzeichen in Gold, und der Atemschutztrupp wurde um vier Mann verstärkt. Alle Mitglieder der Wettkampfgruppe tragen seit den Landesbewerben das Leistungsabzeichen in Silber. Insgesamt stehen derzeit 53 Feuerwehrmänner und -frauen im Standesbuch.

Helmut Wagner wurde mit einer Ehrentafel für seine langjährige Mitgliedschaft und seine umfangreiche Tätigkeit ausgezeichnet. Werner Gundacker wurde zum Feuerwehrmann befördert.

Kommandant Roland Stöger hatte bereits vor einiger Zeit angekündigt, dass dies – nach 18 Jahren – sein letztes Jahr in der Führung der FF Pehendorf sein werde. Daher standen auch Wahlen auf der Agenda dieser Jahreshauptversammlung. Dabei wurde der derzeitige Verwalter Richard Groiß zum Nachfolger Stögers gewählt. Ihm folgt Anna Wagner als Leiterin des Verwaltungsdienstes nach, Daniel Bretterbauer bleibt stellvertretender Kommandant.

Bürgermeister Josef Wagner betonte, wie wichtig Aktivitäten und Fortbestand von Vereinen und Feuerwehren in der Gemeinde seien. „Gerade bei der Feuerwehr bringt die Übernahme einer Führungsposition auch große Verantwortung mit sich“, so Wagner, der an die vielen Vorhaben, die Roland Stöger in seiner Funktionsperiode verwirklicht hat, erinnerte. Mit einem Sketch, in dem die Highlights der Funktionsperiode des scheidenden Kommandanten humorvoll zusammengefasst waren, endete die Sitzung.