Jede Menge Grund zum Feiern hatte „Sonnentor“ am 20. Oktober, denn der Kräuterspezialist wurde gleich mit zwei Preisen ausgezeichnet.

Der Hermes Wirtschafts.Preis wurde im Rahmen einer glanzvollen Gala in der Wiener Hofburg übergeben. „Sonnentor“ konnte den Preis in der Kategorie Handel entgegennehmen. Ausgezeichnet werden mit dem Wirtschaftspreis Unternehmen, die herausragende wirtschaftliche Leistungen in Österreich erbringen.

Ausschlaggebende Kriterien sind unter anderem Nettoumsatz, Eigenkapital, Exportanteil und Mitarbeiterzahl. „Sonnentor“ konnte in allen Bereich überzeugen, und bewies erneut, dass Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen.

Größter Beitrag zur CO -Kompensation

Einen weiteren Grund zur Freude bot der „Goldene Regenwurm“, der erstmals von der Waldviertler Druckerei Janetschek vergeben wurde. Ausgezeichnet wurden Kunden, die sich besonders für die Umwelt engagieren und durch den Druck entstehende Emissionen kompensieren. „Sonnentor“ wurde besonders ausgezeichnet – mit über 90 Tonnen leistete das Unternehmen den größten Beitrag zur CO -Kompensation.

Das Team des Bio-Spezialisten durfte den Preis von Franz Maier, Präsident des Umweltdachverbandes, und Manfred Ergott von der Druckerei Janetschek im Rahmen des „Erdedank“-Festes entgegen nehmen.