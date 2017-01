Das überdurchschnittlich erfolgreiche Kinojahr 2015 konnte im Stadtkino Zwettl im Vorjahr - wie auch bundesweit - nicht ganz wiederholt werden: Etwa 50.000 Gäste sahen sich die auf Zelluloid gebannten Filmspektakel an, 2015 waren es noch 62.000.

Weniger Blockbuster im Jahr 2016

Geschäftsführerin Julia Gaugusch-Prinz führt die Entwicklung vor allem auf zwei Faktoren zurück. Einerseits habe es die Fülle an großen Blockbustern 2016 einfach nicht gegeben, andererseits habe die Fußball-EM erwartungsgemäß das Ergebnis gedrückt. Zugleich waren die Säle II und III in Zwettl während des Fußball-Großereignisses überhaupt wegen Umbau-Arbeiten geschlossen. Hier wurden beide Säle neu bestuhlt, die Raumausstattung erneuert und auch der Warteraum renoviert.

Die etwa 20 Jahre alten WC-Anlagen wurden komplett ausgehöhlt und in attraktivem Design neu aufgebaut.

In Umbauarbeiten investiert

Nach der nur 16-tägigen Umbauzeit startete das Stadtkino Zwettl Anfang Juli mit dem neuen Teil der Ice Age-Reihe. „Dieser war gleichzeitig auch einer der erfolgreichsten Filme im Bezirk“, sagt Gaugusch-Prinz. Überhaupt seien Familienfilme in Zwettl im Vergleich zu Gmünd sehr gut besucht.

Auch dort wurde Saal II vergrößert und inklusive komfortabler neuer Sitze komplett neu aufgebaut. Etwa 170.000 Euro nahm die Geschäftsführerin für die Adaptierungen in beiden Häusern mit Betrieben aus der Region in die Hand. 2016 war damit das investitionsstärkste Jahr der Waldviertler Kinos seit der Digitalisierung 2009/2010.

Die Standorte mit insgesamt 19 Mitarbeitern zwischen Geringfügigkeit und Hauptberuf seien dadurch langfristig gesichert worden, betont die Kinobetreiberin.

„Fifty Shades of Grey“: Es geht bald weiter!

Für 2017 rechnet Gaugusch-Prinz wieder mit einem Besucher-Plus, weil alleine schon im ersten Halbjahr etliche Blockbuster anstehen. So kommen im März Disney‘s Realverfilmung von „Die Schöne und das Biest“ (mit Emma Watson), „Die Schlümpfe“ und „Boston“ (Thriller zum Anschlag beim Boston-Marathon 2013).

Im April kommen „Fast & Furious 8“ und die Animation „The Boss Baby“, im Mai starten „Transformers V - The Last Knight “, der an die Erfolgsserie angelehnte „Baywatch“-Film und der neue „Fluch der Karibik“-Ableger.

Bereits in wenigen Tagen läuft mit „Gefährliche Liebe“ die Fortsetzung des acht-erfolgreichsten Filmes seit der Eröffnung des Zwettler Kinos, „Fifty Shades of Grey“. 3.500 Besucher sahen den ersten Teil 2015. Für den Filmstart am 9. Februar sind bereits 200 Vorverkaufskarten reserviert..