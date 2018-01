Landjugend lud zum Dirndlball .

Zum Dirndlball im Kulturstadl in Göpfritz an der Wild lud die Landjugend Göpfritz am Stephanitag ein. Leiterin Bettina Scheidl und Obmann Hannes Wopienka sowie das gesamte Landjugendteam waren bei den Vorbereitungen eifrig dabei, um eine erfolgreiche Veranstaltung zu gewährleisten.