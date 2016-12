GÃ¶pfritz an der Wild

Die Gemeinde Göpfritz/Wild kämpft weiterhin mit Wasserqualitätsproblemen in einigen Orten: Seit rund einem dreiviertel Jahr hat Georgenberg kein genießbares Trinkwasser. Das schildert eine Anruferin.

„Sie müssen sich Wasser für Tee und Kaffee kaufen, aber trotzdem für das Wasser zahlen“, kritisiert sie. Man dürfe keine Gebühren verlangen, wenn man nicht liefern könne. Schließlich sei der Wasserkauf eine finanzielle Mehrbelastung. Manche Anwohner sollen sich sogar auswärts duschen, weil sie nicht wüssten, was im Wasser festgestellt worden ist und ihm nicht trauen.

Bürgermeister wehrt sich gegen Vorwürfe

„Es hat immer geheißen, es wird was gemacht, aber es ist nie etwas passiert“, erklärt sie und beschreibt das seltsame Gefühl, bei einem Besuch ein „Sechser-Tragerl“ Wasser mitzunehmen. Weiters sei der Hochbehälter, von dem die Ortschaft das Wasser bezieht, schon seit Jahren nicht gereinigt worden. „Man sieht dort eine zwei, drei Zentimeter dicke Algenschicht. Und die Leitungen sind auch schon alt“, so die Frau. Die Gemeinde verspreche zwar, nächstes Jahr die Leitung an das EVN-Wasserleitungsnetz anzuschließen, aber was sollen die Bewohner nach so langer Zeit bis dorthin machen, stellt sie infrage.

Bürgermeister Franz Gressl verwehrt sich gegen den Vorwurf, nichts gemacht zu haben. Ganz im Gegenteil: „Wir haben vor rund einem Monat den Windkessel im Hochbehälter erneuert. Weiters haben wir die Leitungen bei den Häusern und Hausbrunnen überprüft. Leider hat das nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht“, betont der Orts-Chef im NÖN-Gespräch. Der Amtsarzt ordnete an, das Wasser dort vierteljährlich zu prüfen. Außerdem habe bereits das Land eine Überprüfung vorgenommen.

Coliforme Bakterien: Wasser abkochen

In Georgenberg wurden coliforme Bakterien im Wasser festgestellt: „Das Wasser muss drei Minuten lang abgekocht werden, dann kann man es verwenden“, erklärt Gressl. Ängste vor dem Duschen versteht der Bürgermeister nicht. Eine Delegation von sechs, sieben Dorfbewohnern sei vergangene Woche auf das Gemeindeamt gekommen und Gressl hätte den Sachverhalt erklärt.

Auch eine Lösung steht im Raum: Der Hochbehälter, der das kleine Dorf mit Trinkwasser speist, wird vom Netz genommen und der Ort direkt durch den EVN-Hochbehälter versorgt, der jetzt den Hochbehälter am Georgenberg anspeist. Der EVN-Hochbehälter versorgt auch Breitenfeld, Almosen, Kirchberg und Schönfeld im Gemeindegebiet. Mit der EVN gab es diesbezüglich schon Gespräche. „Die Proben, die wir vor unserem Hochbehälter genommen haben, waren immer in Ordnung.

Die EVN muss aber stärkere Pumpen bei ihrem Hochbehälter installieren“, erörtert Gressl. Theoretisch könnte es sein, dass nicht alle Leitungen die stärkeren Pumpen aushalten. Für den Fall von Leitungsbrüchen werden die Arbeiten im Frühjahr durchgeführt.

Im Fall der Versorgung von Scheideldorf hat man für das Trinkwasser seit November wieder grünes Licht: Das Wasser ist genießbar. Planungen für die UV-Anlage zur besseren Klärung laufen. Derzeit werden Angebote eingeholt, dann erfolgt die Vergabe. „Wir wollen das nächstes Frühjahr umsetzen“, freut sich Gressl, dann hoffentlich dort endgültig das Problem gelöst zu haben.