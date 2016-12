Nach Österreich geflüchtet, Christ geworden, Probleme mit anderen Flüchtlingen bekommen und letztendlich nach Ungarn wieder abgeschoben – so die Kurzversion des Flüchtlings Jamal Hemmati, der von Juni bis jetzt in Göpfritz untergebracht war.

Pfarrer Heinrich Wolny kämpft für den Iraner, der am 10. Dezember um 6 Uhr früh von der Fremdenpolizei abgeholt und nach Ungarn überführt wurde. Mittlerweile wurde auch eine Unterschriftenpetition von Freunden, Spielern, Fans und Funktionären des SV Göpfritz für ihren Fußballkollegen ins Leben gerufen.

„Mit dieser Unterschriftenliste wollen wir ihm helfen, damit er wieder bei uns wohnen darf“, heißt es in der Petition. Obwohl er es sicher als Flüchtling nicht leicht gehabt hätte, habe er sich in die Mannschaft integriert und besuchte jedes Training bzw. Fußballmatch. Obwohl er beim Match nicht spielen durfte, sei er immer dabei gewesen.

Heilige Schrift auf iranisch bestellt

Pfarrer Wolny erzählt, dass Jamal Hemmati nach rund zwei Monaten der Flucht Ende Juni nach Göpfritz kam. Mit zwei weiteren Burschen ging er zu Wolny – sie wollten zum Christentum konvertieren. Der Pfarrer gab ihnen daraufhin Religionsunterricht und bestellte für sie die Heilige Schrift in iranischer Übersetzung.

„Die drei Jungs bekamen dann Probleme in ihrer Unterkunft, denn das sei nicht ihre Religion“, erzählt Wolny, der daraufhin mit der Diakonie vereinbarte, die drei Burschen in Zukunft im Pfarrhof unterzubringen. Bereits im August war es soweit, seither lernten die Burschen eifrig Deutsch.

„Er ist ein netter Junge, lacht ständig, ist nie müde. In ihm steckt soviel Leben.“

Pfarrer Heinrich Wolny

„Jamal steht oft um 3.30 Uhr auf und lernt mit Büchern und Internet Deutsch. Er ist ein netter Junge, lacht ständig, ist nie müde. In ihm steckt soviel Leben – er ist sehr fleißig und auch sehr tolerant“, lobt Wolny seinen Schützling. Beim „Interview“ (Gespräch zur Bestätigung bzw. Ablehnung des Asylantrags) seien einige Fehler geschehen, betont der Pfarrer. Falsch übersetzt wurde Hemmatis Aussage, nichts gegen die Rückführung nach Ungarn zu haben. Dem Protokoll nach, habe Hemmati auch bestätigt, dass eine Rückkehr in den Iran für ihn ungefährlich sei, was absolut nicht der Wahrheit entspreche.

Familie bei Autounfall verloren

Flüchtling Jamal Hemmati wurde nach Ungarn gebracht. | privat

Warum der Iraner, der im Mai seinen 18. Geburtstag feierte, geflohen ist? Im Alter von zehn Jahren hat er seine Eltern sowie Bruder und Schwester bei einem Autounfall verloren. Die Tante nahm ihn in ihre Familie auf. „Als er 18 wurde, wollte die Familie, dass Jamal das von ihm geerbte und für ihn deponierte Geld seiner Eltern der Familie gibt. Er wollte es aber für ein Studium verwenden. Dann hatten seine beiden radikalisierten Onkeln vor, ihn in den Krieg in den Irak oder Syrien zu schicken – in der Hoffnung, dass er ums Leben kommt und sie das Geld in die Finger bekommen. Jamal floh“, erzählt der Pfarrer.

Wolny telefonierte mittlerweile mit Bischof Klaus Küng, der ihm im Telefonat Unterstützung zugesagt habe. Außerdem gab er am Montag Abt Michael Prohaska ein mit Bürgermeister Franz Gressl und Vizebürgermeister Werner Scheidl gemeinsam verfasstes Schreiben an Innenminister Wolfgang Sobotka mit, der um eine genaue, nochmalige Überprüfung des Falles Hemmati ersuchte.

Scheidl betont dazu gegenüber der NÖN, dass man gerade in Göpfritz dem Flüchtlingsthema sehr kritisch gegenüberstehe: „2014 ereignete sich bei uns ein schlimmer Vorfall, der noch immer in der Bevölkerung sitzt.“ So wurden von einigen Flüchtlingen damals Autos beschädigt, fahrende Autos angehalten und Frauen verängstigt.

Anwalt bot kostenlose Hilfe

„Ich kenne Hemmati nur flüchtig, durfte ihm aber stets als sehr freundlich begegnen. Laut Aussagen von unserem Pfarrer und weiteren Pfarrmitgliedern ist er aber ein sehr positives Beispiel eines Flüchtlings. Auch beim Sportverein sah man ihn gerne. Es ist kein leichtes Thema, aber man muss hier klar unterscheiden“, so Scheidl. Hemmati wolle sich ganz klar integrieren; das dürfte auch sehr gut funktioniert haben.

Nach einem Facebookaufruf für die Petition bot sich auch ein Anwalt, der Experte in Asylrechtsfragen ist, kostenlos an. Er verfasste, so der Pfarrer, mittlerweile ein 20-seitiges Schreiben (DIN A4) und will den Rechtsweg beschreiten. „Er möchte bisher namentlich nicht genannt werden. Das respektieren wir“, meint der Pfarrer, der auch an den Papst schreiben will.

„Ich habe ihm gesagt, ich werde alles mir Mögliche tun, um dabei zu helfen, dass er sein Studium beginnen und auch abschließen kann“, betont Wolny. Mittlerweile wurde Hemmati im ungarischen Flüchtlingslager mit einem Messer attackiert. Da ihn aber andere Insassen schützten, ging der Vorfall glimpflich aus. Der Grund dafür: Der Iraner hat eine Halskette mit einem Kreuz und bekannte sich auch in Ungarn zum Christentum. „Ich habe Jamal am 8. Dezember getauft“, betont der Pfarrer.