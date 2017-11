Unbekannte Täter brachen am 14. November zwischen 12 und 14.50 Uhr in ein Geschäft in Göpfritz an der Wild ein.

Der oder die Einbrecher dürfte die Mauer des Firmenareals erklettert und in den Hof eingestiegen sein. Von dort aus gelangte er in den Geschäftsbereich. Nachdem er vergeblich versuchte, die Kassenlade aufzubrechen, fand er im Büro einen gut versteckten Tresorschlüssel und sperrte damit den dort befindlichen Standtresor auf. Aus dem Tresor stahl er Bargeld in vierstelliger Höhe sowie ein wertvolles Silbermünzen-Set. Hinweise bitte an die Polizei.