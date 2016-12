Belohnt wurde der Erfindergeist von Franz Ziegler: Er wurde für seine vorbildlichen Leistungen auf dem Gebiet der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von Beschäftigten in der Kategorie „Innovation für mehr Sicherheit“ mit der Nominierung zur „Goldenen Securitas 2016“ der Wirtschaftskammer (WKÖ) und der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) ausgezeichnet.

Mentaltrainer Franz Ziegler, als „Guru“ der Waldviertler Volleyballer bekannt, hat eine Vorrichtung zur wesentlichen Reduzierung der Schwingungsbelastung beim Einsatz von Exzenterschleifern erfunden. „Alle, die mit einem Exzenterschleifer arbeiten, leiden unter der sogenannten Weißfingerkrankheit“, so Ziegler. „Das heißt, die Finger werden taub, können sogar absterben – und das neben zahlreichen anderen Beschwerden, die durch die Schwingungen entstehen.“

Patent angemeldet

Er hat deshalb, gemeinsam mit einer technischen Firma in Wien, eine mobile Aufhängevorrichtung samt Absaugung entwickelt, durch die die Frequenzbelastung um mehr als 30 % reduziert wird. „Der Arbeiter muss das Gerät nicht mehr halten, sondern führt es nur noch, kann sich bei der Arbeit sogar niedersetzen“, erklärt Ziegler. Er hat für seine Erfindung das Patent angemeldet und will in die Serienproduktion gehen, derzeit laufen Verhandlungen mit einem Vertriebspartner.

"Arbeitgeber und Arbeitnehmer profitieren"

Getestet wurde das Gerät in der Werkstatt des Autohauses Berger in Zwettl. Dessen Chef Thomas Berger zeigt sich erfreut: „Die Krankenstände und Ausfälle sind durch das knieende Arbeiten und die Staubbelastung in diesem Bereich sehr hoch. Diese Vorrichtung macht den Arbeitsplatz flexibel, ermöglicht ein schnelleres Arbeiten und das Ausgleichen von Kapazitätsspitzen.“ Es profitieren also Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen davon.

Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Mario Müller-Kaas und Funktionärin Anne Blauensteiner überreichten Preis und Urkunde und gratulierten Ziegler zu seiner Innovation.