Mit einem weihnachtlichen Kurzprogramm besuchte der gebürtige deutsche Schauspieler, Musicaldarsteller und Kabarettist Alexander Goebel am 10. Dezember den Goldenen Zwettler Advent. Er begeisterte die Zuhörer mit einem Mix aus Musik, Schwank und witzigen Szenen aus seinem Leben rund um die Weihnachtszeit.

Kurz nach 16 Uhr betrat der Wahlösterreicher die Bühne neben dem Hundertwasserbrunnen in Zwettl. In seiner Begrüßung entschuldigte er sich noch für die kurze Verspätung, er habe erst noch ein „Zwettlerlaberl“ an einem der Stände kosten müssen. Für die ersten Lacher sorgte er mit einer Anleitung für Damen, was sie zu Weihnachten nicht schenken sollen: „Ich bitte euch, wir brauchen keine Feinripp-Unterhosen mit Schlitz“, sagte Goebel.

Männer scheitern am Einkauf von Parfums

Aber auch die Männer würden beim Weihnachtseinkauf genug Fehler begehen. Vor allem hapere es mit der richtigen Aussprache an der Drogerie-Kasse: „Da wollen wir dann das Parfum von ,Tschopp‘ bestellen, aber am Ende wird es dann doch wieder Channel Five“, gestand Goebel mit einem Augenzwinkern.

Zum Schluss wusste er aber eine Lösung, mit der alle glücklich sind. So solle man einfach nur Liebe und Zeit zu Weihnachten verschenken und viel öfter „Ich liebe dich“ sagen.

Um in der Familie den Zusammenhalt zwischen den Generationen zu stärken, hatte der Schauspieler und Musicalsänger noch einen Tipp für die Väter im Publikum: Man solle viel öfter die Jugendsprache der eigenen Kinder einbauen. In einer Weihnachtsgeschichte der etwas anderen Art las Goebel vor, wie ein solches Gespräch aussehen könnte: „Also das Meeting in der Arbeit heute war voll ,nice‘, wenn die das nicht gecheckt haben, sind das alles Opfer.“

Ganz zum Schluss wurde es dann wieder besinnlich. Goebel beendete seinen Auftritt mit einem Aufruf zu einem ganzjährigen Advent 2017. Gemeinsam mit den zahlreichen Besuchern sang er schließlich noch den Weihnachts-Hit „Feliz Navidad“ von José Feliciano.