Das „Erste österreichische Museum für Alltagsgeschichte“ in Neupölla zeigt bis 15. August die Wanderausstellung „Österreich-Ungarn im Ersten Weltkrieg“, zusammengestellt durch Historiker des Heeresgeschichtlichen Museums. Die feierliche Eröffnung erfolgte am 1. Mai, wozu Bürgermeister Günther Kröpfl herzlich begrüßte. Vier Musiker des Musikvereins Pölla flochten besinnliche Melodien ein.

Friedrich Polleroß, Museumsgründer und „Lieferant“ guter Ideen zur dauerhaften Belebung des Museums, strich die zwei Teile hervor, aus denen die Sonderschau besteht: Sechzehn Tafeln der Wanderausstellung und – als Ergänzung aus lokaler Sicht – zahlreiche Ausstellungsobjekte aus privaten Sammlungen, vor allem jener von Polleroß selbst, der betonte: „Es sollte nicht nur einmal im Gedenkjahr 2014 an die schrecklichen Kriegsereignisse erinnert werden.“

„Friedrich Polleroß ist einer der Ersten, der es verstanden hat, durch dieses Museum wieder Botschaften an die Menschen zu senden.“ Minister Brandstetter

Die Schautafeln greifen in kurzen Texten, bereichert mit Fotos und Plakaten, Themen des Kriegsverlaufs auf. Die privaten Ausstellungsstücke aber bringen dem Betrachter Not und Elend der Bevölkerung „an der Heimatfront“ nahe. Kinderzeichnungen, Sterbebildchen und Briefe von Soldaten an der Front lassen das Leid der Familienangehörigen daheim erahnen. Erinnerungsmedaillen, Wertpapiere der Kriegsanleihen oder gar Kriegserinnerungsgegenstände, mit deren Verkauf die Kriegsfürsorge gute Erlöse erzielen wollte, machen heute eher betroffen.

Bezirkshauptmann Michael Widermann strich die Situation nach den beiden Weltkriegen heraus: „Es begann eine neue Ordnung Europas, die uns seit über 70 Jahren die Möglichkeit bietet, in Frieden zu leben.“ Maria Forstner, Obfrau, der NÖ Dorf- & Stadterneuerung, sieht in der Ausstellung einen Beitrag zur Aktion „Stolz auf unser Dorf“. Und Landtagsabgeordneter Franz Mold stellte fest: „Es ist wichtig, die jungen Menschen immer wieder darauf aufmerksam hinzuweisen, welche Gräuel der Krieg angerichtet hat, weil spätestens in der zweiten Generation danach das Wissen darum aus dem Bewusstsein der Menschen verschwindet.“

EU als Friedensprojekt

„Die EU als Friedensprojekt ist so wichtig und wertvoll, dass man sie dringend renovieren muss“, sagte Justizminister Wolfgang Brandstetter. Er lobte die Aktivitäten in Neupölla und sagte ausdrücklich: „Friedrich Polleroß ist einer der Ersten, der es verstanden hat, durch dieses Museum wieder Botschaften an die Menschen zu senden.“ Universitätsprofessor Roland Girtler, ein Freund des Ministers, amüsierte mit der Geschichte, wie er als junger Radler unverhofft Unterkunft in der Kaiservilla in Bad Ischl bekam.

Die Eröffnung der Ausstellung nahm Militärkommandant Martin Jawurek vor, der auf die teils recht angespannten Verhältnisse in der Weltpolitik einging und von den Auslandseinsätzen österreichischer Soldaten sprach. Zur Ausstellung meinte er anerkennend: „Man kann ein paar Schautafeln aufstellen, die man von irgendwo bekommt. Die wichtigste Arbeit ist es jedoch, diese mit lokalen Dingen zu konfrontieren.“