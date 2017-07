In Groß Gerungs stehen seit kurzem Thementafeln über die Waldviertelbahn. „Mit diesen Schautafeln wollen wir die Waldviertelbahn noch mehr als touristisches Gesamt-Erlebnis präsentieren. Die Fahrgäste sollen nicht einfach nur mit der Bahn fahren, sondern gleichzeitig auch die Möglichkeit haben einen Einblick in die spannende Geschichte der Schmalspurbahn zu erhalten“, sagt der Geschäftsführer der NÖ Verkehrsorganisationsgesellschaft (NÖVOG), Gerhard Stindl.

Auch bei der Wasserstelle Bruderndorf gibt es bereits die ersten Tafeln. Jetzt folgen dann jene für Alt Nagelberg. Bis Jahresende sollen es insgesamt zwölf Thementafeln sein, die die Geschichte der Waldviertelbahn und der jeweiligen Stationen zeigen. Für das kommende Jahr sind weitere in Langschlag, Weitra und Litschau geplant.

Die Waldviertelbahn steht den Fahrgästen in den Sommermonaten bis Ende Oktober zur Verfügung. Bis Saisonschluss hält sie noch einige Highlights – zum Beispiel den Dampfzug mit Oldtimern auf Straße oder den Candle Light-Train – bereit. Im Juli und August verkehrt die Bahn sowohl in Richtung Groß Gerungs als auch nach Litschau täglich und bietet sich damit als idealer Ferienausflug an.