GroÃŸ Gerungs

Zwei Taschendiebe, die am Montag in einem Supermarkt in Groß Gerungs zugeschlagen hatten, konnten festgenommen werden.

Am 7. November gegen 9.20 Uhr wurden zwei männliche rumänische Staatsbürger (26 und 45) von Kunden beobachtet, wie sie offensichtlich ältere Personen ausspähten, während diese ihre Einkäufe erledigten. Dabei sah eine Zeugin, wie einer der beiden einer älteren Kundin ihre Geldbörse aus der Jackentasche stahl. Als die Zeugin daraufhin laut „Polizei“ schrie, ließ der Täter die Geldbörse zu Boden fallen und ergriff die Flucht.

Täter gab Flucht auf und kam zurück

Im Kassenbereich sprang der 45-Jährige über eine Plexiglasabsperrung, welche dadurch zerbrach und er zu Boden fiel. Leicht verletzt flüchtete er aus dem Geschäft über die angrenzenden Felder. Als der Täter aus einer Entfernung von etwa 200 m das Eintreffen der Polizei bemerkte, gab er die Flucht auf und kehrte zum Supermarkt zurück, wo er von Beamten der Polizeiinspektion Groß Gerungs sowie deren Kollegen aus Arbesbach festgenommen wurde.

Der zweite Rumäne wurde von einem zufällig anwesenden Polizeibeamten außer Dienst und einem weiteren Kunden im Kassenbereich angehalten und anschließend ebenfalls von der Polizei festgenommen und von der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt. Das Opfer kam mit einem Schrecken davon.